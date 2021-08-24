ماذا يحدث لجسمك إذا أكلت عشاءك مباشرة قبل النوم؟

يعتبر بعض خبراء التغذية وجبة العشاء هي الوجبة الأكثر أهمية في اليوم لمن يحاول إنقاص الوزن أو النوم جيدا أو تحسين الصحة العامة.

وأوضح موقع "هيلث شوتس" الطبي أن الدراسات لم تعط إجابة واضحة عن مدى صحة العشاء قبل النوم مباشرة، ولكنها أكدت أن العشاء قبل النوم مباشرة له عدد من الاعتبارات الخاصة التي يجب مراعاتها كما يلي:

ربطت الكثير من الدراسات بين العشاء المتأخر وتباطؤ التمثيل الغذائي ليلا، وزيادة الوزن وارتفاع مستويات السكر في الدم، حيث أكد الخبراء أن نوع الطعام وكميته أمر بالغ الأهمية لإدارة الوزن، وخاصة أن الجسم يحتاج إلى وقت لهضم الطعام واستقلابه.

يحدث الارتجاع الحمضي كنتيجة مباشرة للإفراط في تناول الطعام والخيارات غير الصحية قبل النوم مباشرة، كما يسبب الارتجاع الحمضي مشاكل في الهضم وتآكل الأسنان وحموضة المعدة واضطرابات في جودة النوم ومدته، ونصحت الدراسات بعدم ترك فجوة كبيرة بين الوجبة الأخيرة ووقت النوم، وخاصة أن الجسم يحتاج الطاقة التي يحصل عليها من الطعام المحتفظ به والذي يهضمه ليعمل حتى أثناء النوم.

وحذر الخبراء من أن العشاء المتأخر قد يتسبب في حدوث مضاعفات صحية تؤثر على الصحة العامة، ويرتبط بالكثير من المخاطر الصحية، مثل السمنة وأمراض القلب والسكري، بالإضافة إلى أن تناول وجبة دسمة قبل النوم مباشرة يمكن أن يسد الشرايين بالكوليسترول ويؤدي إلى تراكم الدهون في الكبد.