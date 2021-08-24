8 أطعمة تقدم أعلى معدل من الحديد خلافا لغيرها

قام طبيب واختصاصي إنقاص الوزن روسي، في حوار مع "سبوتنيك"، بتسمية المنتجات الرائدة في محتوى الحديد، وشرح سبب عدم امتصاص هذا المعدن من أغذية أخرى.

يقول بافل إيسانباييف في ذلك: "يوجد معظم الحديد في المنتجات الحيوانية: اللحوم، البيض، المنتجات الثانوية، خاصة الكبدة والنقانق، وهذا ما يسمى بحديد الهيم، وهو أسهل استيعابا على الجسم".

وأكد، خلافا لما سبق، أن الحديد الموجود في المنتج لن يتم امتصاصه بالكامل من الأطعمة النباتية، على سبيل المثال، البقوليات، والسبانخ، والحبوب والحنطة السوداء، والشعير، ودقيق الشوفان"، حيث يأخذ الجسم نحو 2-12% من محتوى الحديد. وبالتالي، يصعب على النباتيين الحصول على عنصر التتبع فقط من طعام".

وفقًا لإيسانباييف، فإن بعض الأطعمة الكربوهيدراتية تمنع امتصاص الحديد: أولاً وقبل كل شيء، إنها ألياف، خاصةً إذا تم تناولها بكميات كبيرة؛ الأطعمة الغنية بالبوليفينول - مثل المكسرات والقهوة - والفيتات، وهي مادة مضادة للمغذيات توجد في البقوليات والحبوب. وبالتالي، إذا كنت ترغب في تناول اللحوم مع الحنطة السوداء، فمن الأفضل نقع الحنطة السوداء قبل الطهي وبالتالي سوف تبسط عملية امتصاص الحديد.