نصائح مهمة للمسافرين من أجل قسط وافر من الراحة على متن الطائرة

لم ينته موسم السياحة بعد، والكثير من المسافرين يحتاجون لقسط من النوم في الطائرة، سواء كانوا سياحًا أو رجال أعمال، ولكن لأسباب كثيرة لا يستطيعون النوم على الرغم من الشعور بالتعب والإرهاق.

قامت صحيفة "Travel Daily News" بتجميع نصائح لمساعدة السياح في الحصول على قسط كافٍ من النوم أثناء السفر.

لتجنب الشعور بالإرهاق في الصباح، يوصى بحجز غرفة فندق هادئة وباردة. من المهم ألا تكون في الطابق الأرضي، وأن يقع الفندق بعيدًا عن الشوارع المزدحمة.

بالإضافة إلى ذلك، ينصح المنشور أن تأخذ معك دائمًا الملحقات التي تجعل نومك أكثر راحة، وتشمل سدادات الأذن وسماعات إلغاء الضوضاء للموسيقى الهادئة وقناع النوم والوسادة أو البطانية المفضلة لديك وشمعة معطرة، وغيرها من الملحقات التي تجعلك تشعر وكأنك في المنزل.

تقول المقالة: "من الصعب أن تغفو إذا كنت قلقًا أو مستاءً. لذا فإن تمارين الإطالة أو التنفس أو التأمل أو الاستماع إلى الموسيقى الكلاسيكية ستساعدك".

تعمل الإجراءات الأخرى أيضًا، مثل: الاحتفاظ بمفكرة قبل النوم، وقراءة كتاب، والاستحمام، وشرب كوب من الشاي العشبي. من المهم أيضًا أن تدلل نفسك أثناء الرحلة أو الذهاب للحصول على تدليك أو علاج سبا.