مدرب المنتخب السعودي يختار 25 لاعبا لمباراتي فيتنام وعمان في تصفيات مونديال 2022

أعلن المدير الفني للمنتخب السعودي لكرة القدم، المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، اليوم الثلاثاء، عن قائمة الفريق، استعدادا لخوض مباراتي فيتنام وعمان، خلال التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022، المقامة في قطر.

© AFP 2021 / YOSHIKAZU TSUNO المنتخب السعودي يتعثر أمام كوت ديفوار في أولمبياد طوكيو "، مساء اليوم الثلاثاء، أن قائمة المنتخب السعودي تضم كل من محمد العويس وزيد البواردي وفواز القرني ومحمد اليامي في حراسة المرمى، إلى جانب كل من محمد خبراني وعبدالله مادو وعبد الإله العمري وعلي البليهي وسعود عبد الحميد ومحمد البريك وسلطان الغنام وياسر الشهراني في خط الدفاع.

وأكدت القناة أن القائمة تضم في خط الوسط كل من عبدالله عطيف وعلي الحسن وعبد الإله المالكي ومحمد كنو وعلي الأسمري وسلمان الفرج وسامي النجعي وفهد المولد وعبد الرحمن غريب وسالم الدوسري وأيمن يحيى، بجوار كل من عبد الله الحمدان وصالح الشهري في خط الهجوم.

وتبدأ مباريات المنتخب السعودي بمواجهة نظيره الفيتنامي، في الثاني من سبتمبر/أيلول المقبل، فيما يواجه منتخب عمان، في السادس من الشهر نفسه، ضمن الجولتين الأولى والثانية من التصفيات النهائية.

وبجوار فيتنام وعمان، تضم مجموعة السعودية كلا من الصين واليابان وأستراليا، على أن يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني في كل مجموعة من المجموعتين مباشرة إلى النهائيات، في وقت يخوض صاحبا المركز الثالث مباراة فاصلة يتأهل بموجبها الفائز لخوض ملحق قاري.

ويشار إلى أن "الأخضر" نجح في بلوغ الدور الثالث النهائي، بعدما تصدر مجموعته برصيد 20 نقطة.

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