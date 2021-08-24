تسجيل
19:23 GMT24 أغسطس/ أب 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    الخضار الورقية من المصادر الهامة للاغذية

    بحث جديد: "فيتامين ك" يؤثر على القلب مباشرة لكن يجب الانتباه من مصادره

    © Photo / pixabay/Free-Photos
    مجتمع
    انسخ الرابط
    0 10
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/18/1049928689_0:153:2509:1563_1200x675_80_0_0_f6253605b70fbad05e31c62a70a9cf1f.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/society/202108241049928764-%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%81%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%83-%D9%8A%D8%A4%D8%AB%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%84%D8%A8-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%83%D9%86-%D9%8A%D8%AC%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%87-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D9%87/

    أظهر بحث جديد وجود علاقة وثيقة بين "فيتامين ك" وقلب الإنسان، حيث ينتشر هذا الفيتامين بكميات متفاوتة في بعض الأطعمة الشائعة، لكن العلماء حذروا من اللحوم الدهنية لسبب هام.

    قام باحثون وعلماء بدراسة البيانات الغذائية لأكثر من 50 ألف شخص شاركوا في دراسة طويلة الأمد استمرت لعقود في الدنمارك، حيث وجد الباحثون نتائج مثيرة تتعلق بتأثيرات عدة لـ"فيتامين ك" أو (فيتوناديون)، خصوصا على قلب الإنسان.

    مكملات فيتامين د
    © Photo / pixabay/HeungSoon
    تأثيرات مفاجئة لـ"فيتامين د" بعد سن 50 على الضغط و"كسرة الموت"
    ووجد الباحثون أن الأشخاص الذين تناولوا المزيد من الأطعمة الغنية بـ"فيتامين ك"، كان لديهم خطر أقل بنسبة 21% للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وتصلب الشرايين من أولئك الذين تناولوا كميات أقل منه.

    أنواع مختلفة من "فيتامين ك" تقدم تأثيرات مختلفة على القلب

    وبحسب البحث المنشور في مجلة "جمعية القلب" الأمريكية، وجد العلماء أن تأثيرات الفيتامين كانت أعلى لدى الأشخاص الذين تناولوا الخضار الورقية والزيوت النباتية، والتي تحتوي على شكل من أشكال "فيتامين ك1" (فايلوكوينون) ويتواجد في الخضراوات الورقية.

    ونوه المؤلف الرئيسي للدراسة، الباحث في معهد أبحاث التغذية بأستراليا، نيكولا بوندونو، إلى وجود خطر أقل لدى أولئك الذين تناولوا أطعمة تحتوي على نسب عالية من "فيتامين ك2" (ميناكينون)، الموجود في المنتجات الحيوانية والأطعمة المخمرة وتنتجه البكتيريا المعوية.

    وتطرق الباحث إلى وجود صنف ثالث وهو "فيتامين ك3" (ميناديون)، حيث ينتج صناعيا ويستخدم في المكملات المصنعة، لكن الدراسة أثبتت ضعف فعاليته.

    مكسرات الكاجو الشهية والمحمصة
    © Photo / pixabay/TanteTati
    أثر جانبي سري لتناول حبة كاجو يوميا يتعلق بالقلب والضغط لكن احذر هذا الصنف
    وأشار موقع "runnersworld" إلى مراجعة بحثية أجريت عام 2019 على جميع الدراسات القائمة على الملاحظة والتجارب العشوائية على الفيتامينات المتعددة ومضادات الأكسدة وحمض الفوليك و"فيتامين أي" وبيتا كاروتين، أظهرت جميعها نتائج واعدة لصحة القلب والأوعية الدموية. لكن الباحثين وجدوا القليل من الأدلة على أن أيًا من هذه الفيتامينات ساعد في الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية أو علاجها.

    اقرأ أيضا: (أثر جانبي سري لتناول حبة كاجو يوميا يتعلق بالقلب والضغط لكن احذر هذا الصنف)

    مصادر "فيتامين ك"... لماذا يجب الحذر من الدهون؟

    تشير المصادر إلى وجود قائمة طويلة من المصادر الطبيعية لـ"فيتامين ك"، لكن الأبحاث أكدت أن الخضروات الورقية الداكنة هي المصدر الأهم، مثل البروكلي والأفوكادو، بالإضافة إلى البقدونس، وهو شائع الاستخدام في أغلب المناطق العربية، حيث تعتبر الخضروات الورقية غنية بالفيتامينات والمعادن التي تفيد بمجملها القلب.

    أما اللحوم ومنتجات الألبان التي تحتوي على نسبة عالية من "فيتامين ك"، فهي كبد البقر والدجاج والجبن بالإضافة إلى البيض، وهو شائع أيضا، لكن الباحث نوه إلى ضرورة الابتعاد عن الدهون، لأن "فيتامين ك" قابل للذوبان في الدهون، الأمر الذي يعيق عملية امتصاصه في المعدة.

    اقرأ أيضا: (4 مركبات صنفت رقم 1 لتعزيز الدماغ منها عشبة ذهبية و"فاكهة متدلية")

    انظر أيضا:

    صيد حبار عملاق الأكبر في العالم يكشف عن تزاوج غامض جدا لكنه مثالي... صور وفيديو
    علماء يكشفون عن حيوانين "خالدين" ضمن أطول 10 مخلوقات عمرا بقائمة "لا تصدق"
    "أشباه الموصلات"... حرب عالمية صامتة بين الصين وأمريكا في أفغانستان
    علماء يتمكنون من تنمية دماغ بدائي أنتج أعينا بشرية متماثلة في المختبر... صور
    تأثيرات مفاجئة لـ"فيتامين د" بعد سن 50 على الضغط و"كسرة الموت"
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    أفغان يتسلقون طائرة في مطار كابول
    انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان
    تريليون دولار الدولارات للعملية في أفغانستان دون فائدة
    تريليون دولار للعملية العسكرية في أفغانستان ذهبت هباء
    مؤشر السلام العالمي
    ترتيب الدول العربية على مؤشر السلام العالمي
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك