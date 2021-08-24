ريال مدريد يبعث برسالة خاصة إلى سامي الجابر... صور

بعث نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الثلاثاء، برسالة خاصة إلى سامي الجابر، مهاجم ورئيس نادي الهلال السعودي السابق.

ونشر الجابر تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي في موقع "تويتر"، وكذلك على حسابه في "إنستغرام"، أكد من خلالها تلقيه هدية خاصة من النادي "الملكي"، بدعوى أن هدّاف الأخضر يعد أحد أبرز عشاق الريال، والهدية هي "تيشرت" الفريق.

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وعبَّر الجابر عن سعادته الغامرة بالهدية الجميلة التي وصلته من النادي الملكي، بصفته واحدا من أكبر مشجعي النادي العريق.

ويشار إلى أن أسطورة الكرة السعودية والعربية، سامي الجابر، هو لاعب سابق في نادل الهلال السعودي، كما أنه الهداف التاريخي للمنتخب السعودي في كأس العالم، أحد عشاق فريق ريال مدريد، ويرتبط بعلاقات قوية مع مسؤوليه.

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