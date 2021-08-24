الزمالك بطلا للدوري المصري بعد فوزه على الإنتاج بنتيجة (2-0).. فيديو

توج نادي الزمالك المصري، اليوم الثلاثاء، ببطولة الدوري الممتاز للمرة 13 في تاريخه، بعد فوزه على الإنتاج الحربي بهدفين دون مقابل في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد الدفاع الجوي.

عاد درع الدوري إلى خزائن الزمالك بعد غياب 5 أعوام كاملة، ليتوج الفريق الأبيض بالبطولة برصيد 79 نقطة من 33 مباراة لعبها.يل

أحرز أهداف الزمالك، أحمد سيد زيزو في الدقيقة 6 وأضاف المغربي أشرف بن شرقي الهدف الثاني في الدقيقة 88، كما أضاع طارق حامد ضربة جزاء في الدقيقة 90+3.



وحصد الزمالك اللقب قبل نهاية الدوري بجولة واحدة، فيما هبط الإنتاج الحربي الذي احتل المركز قبل الأخير.