علاء مبارك يوجه رسالة لجماهير الزمالك ويكشف انتماءه الحقيقي

هنأ علاء مبارك، نجل الرئيس المصري السابق، محمد حسني مبارك، يوم الثلاثاء، نادي الزمالك بالفوز بالدوري المصري.

وكتب علاء مبارك تغريدة على حسابه بموقع تويتر قال فيها، "مبروك لنادي الفن والهندسة.. ألف مبروك لنادي الزمالك وجماهيره بطولة الدوري الممتاز".

وكشف مبارك عن انتمائه الكروي، حيث رد على أحد المتابعين الذي قال له إنه كان يعتقد أن نجل الرئيس السابق "أهلاوي"، قائلا: "دراويشىي (الإسماعيلي).. والأهلي نادي كبير ببطولاته وجماهيره له كل الاحترام".

مبروك لنادى الفن والهندسة الف مبروك لنادى الزمالك وجماهيره بطولة الدورى الممتاز 👏 👏👏👏 👏 pic.twitter.com/I2SX5VuCNO — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) August 24, 2021

توج نادي الزمالك المصري، يوم الثلاثاء، ببطولة الدوري الممتاز للمرة 13 في تاريخه، بعد فوزه على الإنتاج الحربي بهدفين دون مقابل في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد الدفاع الجوي.

دراويشى🙂والاهلى نادى كبير ببطولاته وجماهيره له كل الاحترام — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) August 24, 2021

عاد درع الدوري إلى خزائن الزمالك بعد غياب 5 أعوام كاملة، ليتوج الفريق الأبيض بالبطولة برصيد 79 نقطة من 33 مباراة لعبها.

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