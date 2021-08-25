لماذا تضاعف عدد مرضى ارتفاع ضغط الدم في الثلاثين عاما الماضية؟

ارتفع عدد البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و 79 عامًا المصابين بارتفاع ضغط الدم من 650 مليونًا إلى 1.28 مليار خلال الثلاثين عامًا الماضية ، وفقًا لدراسة أجرتها إمبريال كوليدج لندن ومنظمة الصحة العالمية، نُشرت في مجلة "لانسيت" العلمية.

في الوقت نفسه، يجادل مؤلفو الدراسة بأن ما يقرب من نصف هؤلاء الأشخاص لا يعرفون أنهم مصابون بارتفاع ضغط الدم.

الدراسة غطت الفترة 1990-2019، واستخدمت بيانات قياس ضغط الدم ومعالجته من أكثر من 100 مليون شخص تتراوح أعمارهم بين 30-79 سنة في 184 دولة، والتي تغطي مجتمعة 99% من سكان العالم، مما يجعلها (الدراسة) الأكثر شمولاً على مستوى العالم. في مجال ارتفاع ضغط الدم اليوم، بحسب مؤلفي العمل العلمي.

وفقا للدراسة: وجد الباحثون أنه من عام 1990 إلى عام 2019، ظل المستوى العام لارتفاع ضغط الدم في العالم دون تغيير تقريبًا، لكن انتشار المرض انتقل من البلدان الغنية إلى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل. ونتيجة لذلك، سجلت كندا وبيرو وسويسرا أحد أدنى معدلات انتشار ارتفاع ضغط الدم في العالم في عام 2019، بينما كانت بعض أعلى المعدلات في جمهورية الدومينيكان وجامايكا وباراغواي للنساء وهنغاريا وباراغواي وبولندا للرجال.

وأوضح مؤلفو الدراسة أنه "على الرغم من أن النسبة المئوية للأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم قد تغيرت قليلاً منذ عام 1990، فقد تضاعف عدد الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم (1.28 مليار). وكان هذا يرجع أساسًا إلى النمو السكاني والشيخوخة".

ووجدت الدراسة أيضًا أن أكثر من نصف الأشخاص (53 % من النساء و62% من الرجال) المصابين بارتفاع ضغط الدم، أو ما مجموعه 720 مليون شخص، لا يتلقون العلاج الذي يحتاجونه.