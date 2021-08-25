العلماء يجدون طريقة مميزة للحد من انتشار فيروس كورونا

أجرى علماء من جامعة مقاطعة جنوب الأورال دراسة هيدروديناميكية لانتشار فيروسات الجهاز التنفسي في مكان مغلق. وفقًا لهم ، ستساعد البيانات الجديدة في منع انتشار "كوفيد-19" وغيره من الإصابات الفيروسية في الفصول الدراسية وأماكن العمل.

بحسب نتائج البحث المنشورة في مجلة "Journal of Hazardous Materials". تنتقل العدوى الفيروسية التنفسية من شخص لآخر بشكل رئيسي عن طريق الرذاذ المحمول جواً أثناء الاتصال المباشر أو غير المباشر. بسبب دوران الهواء، فإن الحفاظ على مسافة في الأماكن الضيقة لا يحمي دائمًا من الفيروسات. لذلك ، فإن الوضع الصحيح للحواجز هو أحد أكثر الطرق فعالية للحد من انتشار فيروسات الجهاز التنفسي في الأماكن المغلقة.

أجرى أحد العلماء في الجامعة دراسة عن ديناميكيات السوائل الحاسوبية لتحليل حركة القطرات في الهواء وتحديد الوضع الفعال للحواجز لحماية الأشخاص في الغرفة.

تتضمن الطريقة مجموعة من برامج الكمبيوتر والأكواد لمحاكاة مختلف العمليات الفيزيائية والكيميائية، تُستخدم هذه الطريقة في جميع مجالات العلوم تقريبًا، بالإضافة إلى ديناميكيات السوائل الحاسوبية نفسها، من الطيران الأسرع من الصوت إلى الطاقة الحيوية.

تحاكي هذه الدراسة الوضع الحقيقي في الغرف المغلقة بأكبر قدر ممكن من الدقة.

وفقًا للعلماء، باستخدام البيانات التي تم الحصول عليها بواسطة طريقة ديناميات السوائل الحسابية ، ستكون الشركات قادرة على الحفاظ على إيقاع العمل المعتاد وتجنب تدابير الحجر الصحي أثناء المواقف الوبائية المعاكسة.

في المستقبل، بناءً على الأبحاث الهيدروديناميكية، سيطور العلماء تعليمات قياسية تسمح للمكاتب ومحطات القطار والمطارات والموانئ البحرية ومصانع التصنيع بالعمل كالمعتاد.