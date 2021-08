الفيتامين رقم 1 لكسب أقصى استفادة من الرياضة ومنح السعادة

وتعتبر رياضات المشي من الرياضات الصحية حيث تساهم هذه الرياضة مع الجري أو العدو خفيف السرعة خصوصا في المناطق الطبيعية بالحصول على كميات جيدة من الأوكسجين من المصادر الطبيعية إذ تشكل هذه التمارين طريقة رائعة منخفضة التأثير لرفع معدل ضربات القلب وضخ "الإندورفين"، وهي مادة كيميائية تفرز من الغدة النخامية وغدة ما تحت المهاد، تمنح الإنسان شعورا بالرضا والسعادة.

وبحسب المقال المنشور في مجلة"Eat This, Not That" الأمريكية، بعنوان (المكمل الأفضل لممارسة رياضة المشي)، فإن دعم الجسم بالمكمل المثالي أثناء ممارسة هذه الرياضة سيدعم الجسم ويجعله مستعدا للقيام بهذه العملية بشكل مثالي وفعّال والحصول على أقصى استفادة ممكنة من جميع أنواع الرياضات البدنية ومن ضمنها المشي.

وبحسب أخصائية التغذية، تيريسا بيست، فإن أفضل مركب للحصول على هذه النتيجة هو "فيتامين ب" المركب.

وتقول بيست في تصريحات للصحيفة الأمريكية: "عندما يتعلق الأمر بضمان حصولك على مستويات طاقة مثالية للحفاظ على نظام المشي مثالي خاص بك على المدى الطويل، فإن أول شيء يجب أن تلجأ إليه هو مكملات ب المركبة".

ونوهت الخبيرة المتخصصة بالتغذية إلى أن مجموعة الفيتامينات هذه "قابلة للذوبان في الماء معروفة بمسؤولياتها وفوائدها الواسعة في الجسم".

تحويل الكربوهيدرات إلى طاقة... أساسي للرياضة

وبينت الخبيرة أن السبب الرئيس الذي يجعل "فيتامين ب" المركب هو الخيار الأمثل لأنها تزود جسم الإنسان بالطاقة اللازمة لقيام الجسم بعملية استقلاب الطعام في الجسم والحصول على أقصى فائدة منها.

ويساعد "فيتامين ب1" أو "الثيامين" على تحويل الكربوهيدرات التي يمتصها الإنسان إلى طاقة، كما أن مركبات "فيتامين ب" تساعد على توزيع هذه الطاقة في جميع أنحاء الجسم.

ويساعد "فيتامين ب 12" على تحسين مستويات الطاقة لدى جميع الأشخاص، حيث يتسبب نقص هذا الفيتامين إلى حدوث فقر الدم الخبيث.

ونوهت الخبيرة إلى أن "أي شكل من أشكال فقر الدم يمكن أن يؤدي إلى إرهاق مزمن ويمكن أن يؤدي تناول هذا الفيتامين إلى تحسين مستويات الطاقة وإبعاد هذه المرض".

عظام قوية... تناسب الرياضات المتنوعة

ويلعب "فيتامين ب 12" دورا هاما في تشكيل كثافة العظام لدى الإنسان، الأمر الذي يدعم الإنسان لإطالة عمر هيكله العظمي بشكل عام.

وبحسب مراجعة بحثية نشرت عام 2006 في المجلة الدولية للتغذية الرياضية والتمثيل الغذائي، أكدت نتائج الأبحاث أن التمارين الرياضية قد تزيد من متطلبات "فيتامين ب 6".

وتشير الأبحاث إلى أن انخفاض مستويات "فيتامين ب" المركب في الجسم تؤثر سلبًا على عملية التمثيل الغذائي وهي أهم عملية في جسم الإنسان، مما يجعل عملية التخلص من الدهون الزائدة والحصول على وزن مثالي أكثر صعوبة.

© Sputnik 10 علامات خطيرة لنقص فيتامين "بي 12" في جسم الإنسان

مصادر "فيتامينات ب" الركبة بالتفصيل

ويتواجد "فيتامين ب" المركب، في الكثير من الأطعمة، مثل الخضار الورقية الداكنة والبذور والبيض ومنتجات الألبان.

1- " فيتامين ب 1" يتواجد في الحليب والجوز والكبدة واللحوم والبطاطا وبعض الأطعمة الأخرى.

2- "فيتامين ب 2" ويتواجد في منتجات الألبان والهليون والبروكلي والبقوليات.

3- "فيتامين ب 3" يتواجد في البيض والبقوليات والسمك والفول السوداني والقمح.

4- "فيتامين ب 5" يتواجد في منتجات الألبان والبروكلي بالإضافة إلى الأسماك والدواجن والبقوليات.

5- "فيتامين ب 6" يتواجد في الموز والسبانخ الفلفل والجزر والذرة.

6- "فيتامين ب 7" يتواجد بنسب في صفار البيض والسبانخ والفول السوداني.

7- "فيتامين ب 9" يتواجد في عصير البرتقال والشمام والقرنبيط والكرنب.

8- "فيتامين ب12" يتواجد في مشتقات ومنتجات منتجات الألبان بشكل عام بالإضافة إلى البيض واللحوم والأسماك وبشكل خاص الأسماك.

ونوه التقرير إلى أن "فيتامين ب" المركب، من الفيتامينات الأساسية لضمان الحصول على ثمار وفوائد التمارين الرياضية.

