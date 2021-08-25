العلماء يحسبون النسبة المئوية لحالات كوفيد-19 بين المطعمين

قام علماء من هولندا بتحليل حالات الإصابة ب COVID-19 في مجموعة كبيرة من العاملين الصحيين الذين تم تطعيمهم ووجدوا أنه بعد تلقي الدورة الكاملة، أصيب أقل من واحد في المائة بالمرض. في جميع الحالات تقريبًا ، تم تشخيصهم بسلالة جديدة من فيروس دلتا التاجي.
لتقييم هذا الاحتمال، وفهم أي متغيرات الفيروس التاجي تتغلب بسهولة على الحاجز المناعي الناتج عن اللقاحات، قام باحثون من مركز إيراسموس الطبي وجامعة رادبو في هولندا بتحليل معدلات الإصابة بـ كوفيد-19 بين العاملين في مجال الرعاية الصحية في مستشفيين محليين.
وفقًا لتوصيات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، أحصى الباحثون فقط ما يسمى بالعدوى الخارقة - وهي حالات أعراض المرض التي ظهرت بعد أكثر من 14 يومًا من الجرعة الثانية من اللقاح، بشرط ألا يكون الشخص مصابًا بفيروس كورونا.
أظهر التحليل أنه من بين 24706 شخصًا تلقوا دورة كاملة من لقاح الحمض النووي الريبي أو لقاح الناقل، أصيب 161 شخصًا بالمرض، وهو ما يمثل 0.65% من جميع الملقحين.
جميع الحالات، كما لاحظ المؤلفون، كانت خفيفة ولم يتم نقل أي من الحالات إلى المستشفى. معظم الإصابات - 90.5% - كانت ناجمة عن متغير دلتا من SARS-CoV-2. وكان متوسط عمر المرضى 25.5 سنة.
كان الحمل الفيروسي في اللقاح المصاب بسلالة دلتا الأكثر عدوانية في جميع الحالات أقل مما هو عليه في غير المحصنين المصابين بالمتغير الأساسي للفيروس التاجي، وكقاعدة عامة، انخفضت درجات اختبار PCR لديهم إلى قيم عتبة في غضون 3 أيام بعد ظهور الأعراض الأولى، والتي تدل على مقاومة الجسم الجيدة وانخفاض قابلية الفيروس للحياة.
بناءً على النتائج التي تم الحصول عليها، خلص المؤلفون إلى أن التطعيم فعال للغاية في الوقاية من شكل حاد من كوفيد-19، ومع ذلك، في بعض الحالات النادرة، يمكن أن يصاب الأشخاص الذين تم تطعيمهم بأنفسهم وينقلون العدوى إلى الآخرين.
لاحظ العلماء أن أبحاثهم لم تكن تهدف إلى تحديد فعالية لقاحات معينة ، بل قاموا فقط بتقييم النتائج التراكمية لجميع اللقاحات.
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