ما هي فوائد حمام الشمس للأطفال يوميا؟

تعد أشعة الشمس في الصباح من أهم مصادر فيتامين "د" للأطفال، المهم لصحة ونمو الطفل.

وأفاد تقرير نشره موقع "دي أر هيلث"، أن أشعة الشمس فى الصباح لها تأثيرات صحية مهمة للطفل، منها الحصول على فيتامين "د"، بالإضافة إلى الوقاية من الإصابة باليرقان الذى يصيب المواليد الجدد.

ونصح الخبراء أن يتعرض الطفل لحمام شمس فى الصباح، لمدة تتراوح من 15 إلى 30 دقيقة، الأمر الذي يساعد في الوقاية من أمراض اضطرابات العظام بسبب نقص فيتامين "د" أو الكالسيوم أو الفوسفات.

وقال الخبراء إن فيتامين "د" يعتبر من الفيتامينات المهمة لنمو الأطفال الصغار، وذلك لأنه يساعد في امتصاص الكالسيوم اللازم للنمو، وتقوية عظام الأطفال، ويعزز جهاز المناعة لديهم.

وأشار الخبراء إلى أن العلاج بالضوء هو الأفضل لليرقان، ومن الجيد وضع الطفل تحت أشعة الشمس لمدة 15-20 دقيقة كل صباح، وفي حالة إن كان عمر الطفل أكثر من 6 أشهر، يمكن إعطائه واقي الشمس، للحماية من الأشعة الأشعة فوق البنفسجية.

وأوضح التقرير أن مرض السكري يقلل إنتاج الإنسولين، لذلك فإن الحمام الشمسي للطفل يزيد مستويات الإنسولين في الدم حتى لا يكون الأطفال عرضة للإصابة بالمرض.

يساعد أيضا حمام الشمس في إفراز هرمون الإندورفين أو الهرمون المضاد للاكتئاب في الجسم، الأمر الذي يمكن للأطفال الذين يحصلون على ضوء الشمس الكافي صباحا، من تجنب الإجهاد والتوتر.

وتساهم أيضا أشعة الشمس للطفل في زيادة إنتاج هرمون السيروتونين، للتغلب على التوتر وتحسين حالة طفلك المزاجية.