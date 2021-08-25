ما هي الحبوب التي تساعد على الهضم... وما هو الخطر منها؟

بعد الوجبات الثقيلة، يتناول الكثير من الناس أدوية تعمل على تحسين عملية الهضم للتخلص من ثقل المعدة. تحدثت أخصائية أمراض الجهاز الهضمي مارغريتا أرزومانيان عن إيجابيات وسلبيات هذه الأموال في مقابلة مع راديو "سبوتنيك".

في بعض الأحيان، لا تنتهي عطلات نهاية الأسبوع مع التحضير للشواء في البلد أو مع الزيارة بشكل إيجابي كما كانت تبدأ: الإفراط في تناول الطعام يؤدي إلى الشعور بالثقل في المعدة. من الطرق الشائعة للتخلص من الإجهاد المفرط على الجهاز الهضمي تناول أدوية خاصة.

كيف تعمل هذه الأدوية؟

قالت مارغريتا أرزومانيان، أخصائية روسية في أمراض الجهاز الهضمي: "الأدوية التي تعزز الهضم هي عقاقير تعتمد على الإنزيمات النشطة التي تساعد على تكسير البروتينات والدهون والكربوهيدرات، وبالتالي تقليل أعراض قصور وظيفة البنكرياس الخارجية: ألم في البطن، وانتفاخه، وتغيرات في تواتر وتناسق البراز".

حذرت أنه من غير المرغوب فيه تناول هذه الأدوية باستمرار دون وصفة طبية، مضيفة: "مرة واحدة، لتحسين عملية الهضم والقضاء على بعض الأعراض السلبية بعد تناول الأطعمة الدهنية أو الإفراط في تناول الطعام، يمكن استخدامها. لكن تناول هذه الأدوية غير المنضبط يمكن أن يسبب خللاً في البنكرياس، والذي لن يكون قادرًا على إنتاج الإنزيمات اللازمة من تلقاء نفسه. يحدد الطبيب، بناءً على نتائج الفحص، وفقًا لحالة المريض".

وتابعت: "الخيار الأفضل هو تجنب الإجهاد المفرط على المعدة وعدم جلب الأمر إلى مساعدته بالأدوية".

وختمت: "أفضل طريقة للبقاء بصحة جيدة هي النهوض من الطاولة عند شعور طفيف بالجوع. الأمر بسيط للغاية.