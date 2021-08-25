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    بذور الكتان

    تقرير يعدد 5 مصادر لأحماض أوميغا 3 الدهنية المهمة للجسم... منها العنب

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    تعتبر أحماض الأوميغا 3 من العناصر الغذائية المهمة، ويستخرجها الجسم من مصادرها الطبيعية بشكل مباشر، فهو غير قادر على إنتاجها، لذلك فإنه من الضروري تضمين الغذاء اليومي بمصادر الأوميغا 3.

    تقلل أحماض الأوميغا 3 الدهنية من الالتهابات التي تؤدي إلى تلف الأوعية الدموية وأمراض القلب والسكتة الدماغية، كما توفر السعرات الحرارية اللازمة لتوليد الطاقة للجسم، حسب ما ذكر موقع "هيلث شوتس".

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    وتشير الدراسات إلى أن أحماض الأوميغا 3 يمكنها أن تحسن مقاومة الأنسولين والالتهابات وعوامل خطر الإصابة بأمراض القلب لدى الأشخاص الذين يعانون من متلازمة التمثيل الغذائي، كما تساعد على تحسين الصحة النفسية، وتعزيز قدرة الرئة، وتعزيز المناعة، وصحة العين، وتحسين أنظمة الغدد الصماء.

    وقسم العلماء أحماض الأوميغا 3 الدهنية إلى ثلاثة أنواع: حمض ألفا لينولينيك ALA، حمض إيكوسابنتاينويك EPA، حمض دوكوساهيكسانويك DHA، كما حددوا خمسة مصادر غذائية نباتية للحصول على أحماض أوميغا 3 الدهنية وهي:

    تحتوي بذور الكتان والشيا على كميات عالية من أحماض أوميغا 3 الدهنية، بالإضافة إلى المغنيسيوم والحديد والألياف، وتساعد على محاربة ارتفاع الكوليسترول، وتحمي الخلايا من الجذور الحرة الضارة التي تنتج أثناء عمليات التمثيل الغذائي، ويقدم الجوز، الغني بأحماض الأوميغا 3، دهونًا أحادية غير مشبعة تعمل على تحسين نسبة السكر في الدم ومستويات الكوليسترول ولها خصائص مضادة للالتهابات.

    ويعد الخبراء الفول مصدرا جيدا للألياف والبروتين فيساعد على تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب ويعمل على تحسين صحة العظام والتقليل من مستويات الكوليسترول الضار، وتوفر براعم بروكسل كميات كافية من أحماض أوميغا 3 الدهنية، كما أنها غنية بفيتامينات K و C ، ويرتبط استهلاكها بتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

     وأكدت الأبحاث أن العنب البري منخفض السعرات الحرارية وغني بالعناصر الغذائية، كما يحتوي على نوع من مضادات الأكسدة يسمى الأنثوسيانين، الذي يعمل على التقليل من عوامل الخطر لأمراض القلب، كما يخفض مستويات الكوليسترول الضار وضغط الدم.

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