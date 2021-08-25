أطعمة تساعدك على قضاء ليلة نوم هادئة وسعيدة

يؤكد الخبراء أن الحصول على نوم هادئ ومريح أمر في غاية الأهمية للحفاظ على صحة جيدة ونشاط جيد خلال اليوم، وألمح عدد من خبراء التغذية إلى دور النظام الغذائي في التأثير على كمية النوم ونوعيته.

تنصح خبيرة التغذية بريانكا روهتاجي بتجنب الأطعمة والمشروبات التي تعيق النوم وتناول تلك التي تعزز النوم العميق، مع الأخذ بالاعتبار وجود فجوة 2-3 ساعات بين العشاء ووقت النوم، حسب مانقل موقع "أونلي ماي هيلث".

تعد مادة الكافيين أسوأ شيء يمكن تناوله قبل النوم بسبب تأثيره المنشط، لذلك من المريح تجنب جميع الأطعمة التي تحتوي على الكافيين مثل الشاي والقهوة والشوكولا ومعززات الطاقة قبل موعد النوم بـ 4 ساعات على الأقل، كما يعزز حمض التيرامين الأميني من اليقظة، وذلك بتنبيه الغدد الكظرية لإنتاج الكورتيزول، هرمون القتال والهرب، لذلك وجب تجنب الجبن الذي يحتوي على مستويات عالية من التيرامين.

وتتعارض الأطعمة الحارة مثل الكاري والصلصات الحارة والخردل مع النوم العميق، بسبب رفعها لدرجة حرارة الجسم واستهلاكها للكثير من الطاقة أثناء النوم، مما يساهم في القلق أثناء النوم.

بدوره ينبه ارتفاع السكر في الدم الغدد الكظرية التي تفرز بدورها هرمون الكورتيزول، ولذلك من الأفضل تجنب الأيس كريم والبسكويت والكعك، كما تتسبب الأطعمة المالحة بنوم متقطع وسطحي، حسب دراسة أجرتها الجمعية الأوروبية لطب الغدد الصماء.

وأكدت روهتاجي وجود أطعمة ومشروبات يمكن تناولها ليلا للحصول على نوم هانئ مثل المكسرات والكرز التي تحتوي على هرمون النوم، الميلاتونين، كما أنها تحتوي على المغنيسيوم المعروف بتنظيم مستويات السكر في الدم أثناء النوم.

ويحسن تناول أنواع الشاي مثل البابونج وبتلات الورد التي لا تحتوي على مادة الكافيين والغنية بمضادات الأكسدة، من نوعية النوم، ويريح المغنيسيوم، في الموز، العضلات ويهدئ الجسم، مما يساعد على الاسترخاء والنوم بعمق.

ويحفز تناول العسل الخام إنتاج هرمون الميلاتونين، كما أنه يغلق الأوركسين، وهو ببتيد عصبي يعزز الشعور باليقظة، كما يحتوي لحم الديك الرومي على نسبة عالية من البروتين وحمض التربتوفان الأميني الذي يلعب دورا في إنتاج هرمون السيروتونين، هرمون تحسين الحالة المزاجية، ويتواجد التربتوفان في الأرز البني والأسماك والزبادي.

وقدمت خبيرة التغذية بريانكا روهتاجي عددا من النصائح للحصول على نوم جيد ليلا:

1- الامتناع عن تناول الطعام أو الوجبات الخفيفة في وقت متأخر جدا.

2- الانتباه إلى حجم الوجبة الليلية.

3- تجنب السكر والكافيين ليلا.

4- عدم النوم على معدة فارغة، بسبب انخفاض السكر في الدم والذي يؤثر على نوعية النوم.