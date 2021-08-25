"كاف" يطالب بريطانيا بحل أزمة "القائمة الحمراء"

وأفادت بوابة الأخبار، مساء اليوم الأربعاء، بأن "كاف" طالب بريطانيا بوجوب تقديم التسهيلات للاعبين والمسئولين، بهدف السفر إلى الدول الأفريقية، خلال فترة التوقف الدولي الأسبوع المقبل، للمشاركة في تصفيات مونديال 2022 المقامة في قطر.

ويأتي طلب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم على خلفية قرار منع لاعبي الدوري الإنجليزي من السفر إلى دول "القائمة الحمراء" خلال توقف شهر أيلول/سبتمبر المقبل، في ظل استمرار قواعد الحجر المفروضة على العائدين من هذه الدول، حيث ترفض الأندية البريطانية سفر حوالي 60 لاعبا من 19 ناديا إلى دول تلك القائمة، التي أعدتها الحكومة البريطانية.

وأوضح "كاف" في بيان رسمي أنه سبق للحكومة البريطانية إعفاء وفود بعض المسئولين خلال الفترة الماضية أثناء بطولة يورو 2020، مطالبا بتكرار هذا الأمر، حيث وعد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية على الجميع.

ويشار إلى أن القارة الأفريقية تحظى بنصيب الأسد في دول "القائمة الحمراء" التي وضعتها الحكومة البريطانية، ما يمنع عدد كبير من اللاعبين من المشاركة مع منتخبات بلادهم في تصفيات القارة السمراء المؤهلة لكأس العالم 2022 المقامة في قطر.