رنا سماحة ترد على أنباء انفصالها عن زوجها

ردّت المطربة المصرية، رنا سماحة، على أنباء تحدثت عن انفصالها عن الملحن سامر أبو طالب، حيث انتقدت من يقحمون أنفسهم في شؤونها.

وجاء رد سماحة في رسالة شديدة اللهجة عبر حسباها الرسمي على "فيسبوك" خاصة بعد إلغاء متابعة زوجها، وحذف الثنائي كل الصور التي تجمعهما في جميع المناسبات حتى حفل زفافهما.

وقالت سماحة في رسالتها:

"عذراً أيها الـتريند، فلديّ ما هو أغلى من كنوز العالم، اتعلمت في بيت أهلي أن العلاقه بين الراجل والست أمانه مينفعش تطلع بره البيت خطيبتك مراتك طليقتك أياً كان".

وأوضحت الفنانة المصرية قائلة: "الأمانه دي ولاد الأصول بس إللي بيعرفوا يصونوها وميفشوش أسرارها ،ولاد الأصول بس إللي مبيكذبوش ولا بيتدعوا على بعض بالباطل".

ودعت رنا سماحة إلى الابتعاد عن صفات سيئة مثل قذف المحصنات وخيانة الأمانة والفجور عند الخصام، والخوض في أعراض الآخرين، مؤكدة أن "هذا ما أمر به الله وما ربانا عليه الأهل وما تحض عليه الإنسانية".

واختتمت الفنانة رسالتها المطولة بقولها: "عاهدت نفسي وأهلي والناس إللي بحبهم إني أكون خير قدوة، عاهدت ابني اللي عيني لسه مشافتوش إني أربّيه على الأصول والاحترام والرقي عاهدته إني أربّيه يبقى راجل، فمتستنوش مني ما يفعله الآخرون مش عايزة ابقى ترند".