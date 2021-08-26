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    الفنانة المصرية ليلى علوي

    ليلى علوي تعلق على دورها في فيلم "200 جنيه"

    © AFP 2021 / RABIH MOGHRABI
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    علقت النجمة المصرية ليلى علوى على مشاركتها في فيلمها الجديد، وهو بعنوان "200 جنيه"، والذي يشاركها بطولته مجموعة من كبار النجوم.

    ونقل موقع "اليوم السابع" عن النجمة ليلى علوي قولها، بأن وجودها وسط هذا الكم من النجوم فى عمل واحد أغراها للمشاركة في الفيلم، وشجعها على ذلك وجود مخرج في حجم المخرج محمد أمين.

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    © AFP 2021 / KARIM SAHIB
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    وحول دورها في الفيلم قالت ليلى علوى إن الشخصية التي قدمتها وهي "سلوى" دور مختلف وتحضيراته مختلفة وجديدة عليها وقد أحبت هذا الدور، داعية جميع الفنانين إلى تشجيع السينما والمشاركة في التجارب الجريئة والجديدة، واختتمت حديثها بأن الـ 200 جنيه هي بطلة فيلم 200 جنيه.

     وأشادت ليلى علوى بمخرج العمل، محمد أمين، واصفة إياه بالـ"مخرج المتميز" كما قالت إن السيناريست أحمد عبد الله قدم عملا جميلا، وأن جميع فريق الفيلم لديهم شغف وحب للسينما وتشجعوا جميعا لتقديم عمل جرىء وممتع.

    يذكر أن العرض الخاص لفيلم 200 جنيه أقيم يوم الثلاثاء الماضي بحضور عدد كبير من أبطال العمل بينهم خالد الصاوى، ليلى علوى، إسعاد يونس، صابرين، أحمد السعدنى، هانى رمزى، وأحمد رزق، ومى سليم، ودينا فؤاد، وغادة عادل، وسليمان عيد.

    وتدورأحداث فيلم "200 جنيه" فى إطار اجتماعى يستعرض 8 قصص مختلفة تتنوع بين الكوميديا والتراجيديا ويظهر فيه مجموعة كبيرة من النجوم، كل بطل له حدوتة مختلفة عن الأخرى، ويتناول الفيلم مختلف الطبقات الاجتماعية وأماكن المعيشة ولكن تربطهم هذه العملة الورقية، فيما يتنقل العمل بين مجموعة قصص مختلفة.

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