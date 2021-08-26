تقرير يعدد 5 طرق للتخلص من التهاب المفاصل

يسبب التهاب المفاصل التورم والشعور بالألم، وهو ما يعتبر انعكاس لطريقة الجسم في الدفاع عن نفسه، مما يؤدي إلى توسع الأوعية الدموية للسماح لخلايا الدم البيضاء بالتدفق لمكافحة العدوى.

وتتعدد أسباب التهاب المفاصل لتشمل إصابات في هيكل المفصل أو الأمراض التنكسية مثل هشاشة العظام أو التهاب المفاصل، وفي هذه الحالة ينصح موقع "هيلث شوتس" بالمعالجة الفورية تجنبا لتدمير المفاصل والألم المزمن.

وشرح الموقع خمسة من الطرق الفعالة لعلاج التهاب المفاصل:

1. العلاج بالتبريد:

تعتمد آلية العلاج بالتبريد على تطبيق النتروجين السائل المبخر، والذي قد تصل درجة حرارته إلى 160 درجة تحت الصفر، على المنطقة المصابة، ولكونه على شكل غاز فهو قادر على اختراق أعمق الطبقات التي لا تستطيع حزمة الجليد الوصول إليها.

2. العلاج بالليزر:

يستخدم العلاج بالليزر عملية تسمى التعديل الحيوي للصور، حيث تتعرض المنطقة المستهدفة للضوء الأحمر والأشعة تحت الحمراء القريبة، مما يؤدي إلى زيادة إنتاج أدينوسين ثلاثي الفوسفات ATP ، ويسرع عمليات إصلاح الخلية عن طريق زيادة التمثيل الغذائي الخلوي، كما يقلل بشكل فعال من الألم والالتهاب عن طريق توسيع الأوعية الدموية، ويؤكد الأطباء أن هذه العملية غير مؤلمة وغير جراحية.

3. تجنب الإفراط في استخدام المفصل:

يحذر الأطباء من الإفراط في استخدام المفصل ومن إساءة الاستخدامه عند الالتهاب، وينصح الخبراء بتجنب المشي أو التدليك بقوة وإعطاء المفصل بعض الراحة.

4. النظام الغذائي:

أكدت بعض الدراسات على تناول الأطعمة التي تساعد على التقليل من التهاب المفصل والتخفيف من آلام المفاصل المرتبطة بالالتهاب مثل: الخضار الورقية والمكسرات والأسماك الغنية بأحماض أوميغا 3، والفواكه الغنية بمضادات الأكسدة مثل التوت والحبوب الكاملة، ويعد البروتين مهما جدا لبناء العضلات خاصة عند ممارسة الرياضة، كما نصح الباحثون بتجنب اللحوم المصنعة والسكر الصناعي ومنتجات الألبان والصودا.

5. فقدان الوزن والتمارين:

تؤدي زيادة الوزن إلى حمل مفاصل الجزء السفلي من الجسم لما هو أكثر من طاقتها، مما يؤدي إلى تهيج الأنسجة الرخوة والتسبب بالألم والالتهاب، مما يجعل من الضروري فقدان الوزن واتباع بروتوكول تمرين موصى به من قبل أخصائي علاج طبيعي مؤهل، وتساعد العضلات المرنة والمتناسقة على الحفاظ على وضعية جيدة وتوزيع الوزن بالتساوي.