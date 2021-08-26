أين سيظهر "القمر الأزرق" في نهاية الأسبوع؟

يسجل القمر في نهاية هذا الأسبوع ثالث اكتمال له، لتكون هناك فرصة لمشاهدة القمر الأزرق بشكله النادر قبل أن يعاود الظهور مرة أخرى في عام 2024.

ويظهر القمر الأزرق الكامل مرة كل سنتين وسبع أشهر في حوض المتوسط، ولا يظهر باللون الأزرق، لكن من الممكن مشاهدة قمر أزرق في حالة مرور ضوئه بالدخان الناجم عن حرائق الغابات أو الانفجارات البركانية.

وأوضح موقع "الحرة" أن سكان الأمريكيتين سيتمكنون من رؤية اكتمال القمر ليلة السبت قبل أن يصل إلى أعلى نقطة له في السماء بعد منتصف الليل، ويبلغ ذروة إضاءته صباح.

وتقول وكالة ناسا إن أول مرة تم فيها ذكر القمر الأزرق كانت في عام 1528 ميلادية، ليظهر آخر مرة في عام 2020، ويسجل القمر، هذا العام، أربع أقمار كاملة بدلا من ثلاثة كما هو الحال في كل عام.

وذكرت وكالة "سي إن إن" أن هذا القمر كان له العديد من الأسماء المختلفة، منها قمر "الحفش" الذي سمي على اسم أسماك كبيرة تحمل هذا الاسم وكان يسهل صيدها وقت طلوع القمر، كما كان يسمى قمر الذرة الخضراء، وقمر التوت، وقمر الصيف، وقمر الحصاد الكبير، وقمر البهجة.