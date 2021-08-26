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    هيكل عظمي أحفوري جديد تم العثور عليه في منطقة Cradle Of Human Kind - بحث جامعة زيوريخ

    علماء سويسريون يطورون أعضاء بشرية اصطناعية على محطة الفضاء الدولية

    © AFP 2021 / GIANLUIGI GUERCIA
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    قال باحثون في جامعة زيورخ إنهم سيرسلون خلايا جذعية بشرية إلى المدار في مهمتهم التالية لإعادة الإمداد إلى محطة الفضاء الدولية ، المقرر إطلاقها في 28 أغسطس/آب، استعدادًا لزراعة أعضاء صناعية مصغرة - عضويات.

    هذه هي الخطوة الأولى في تنفيذ مشروع الإنتاج الصناعي للأنسجة البشرية في حالة انعدام الجاذبية. يتم نشر المعلومات على موقع الجامعة الرسمي.

    "عضويات ثلاثية الأبعاد في الفضاء" هو مشروع مشترك بين قسم الفضاء في جامعة زيورخ وإيرباص.

    أعد علماء الأحياء في الجامعة النظرية وأجروا تجارب عملية، وقام فريق ابتكارات إيرباص، بقيادة مدير المشروع جوليان راتشين، بتطوير المعدات وهو مسؤول عن توصيلها إلى محطة الفضاء الدولية.

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    تحظى العضيات ثلاثية الأبعاد باهتمام كبير من صناعة المستحضرات الصيدلانية: فهي تسمح بإجراء دراسات مباشرة على الأنسجة البشرية، دون اللجوء إلى التجارب على الحيوانات.

    يمكن أيضًا استخدام العضيات المزروعة من الخلايا الجذعية من المرضى كوحدات بناء لاستبدال أجزاء الأنسجة في علاج الأعضاء التالفة.

    نُقل عن أحد مؤلفي فكرة المشروع، عالمة الأحياء كورا ثيل، في بيان صحفي جامعي: "على الأرض، لا يمكن إنتاج العضيات ثلاثية الأبعاد بدون هياكل دعم مصفوفة بسبب جاذبية الأرض".

    وسبقت المرحلة الحالية ثلاث سنوات من اختبارات الإنتاج على الأرض وفي الفضاء. لذلك، في مارس 2020 ، كان هناك 250 أنبوبًا بخلايا جذعية على متن محطة الفضاء الدولية لمدة شهر. خلال هذا الوقت ، في ظل ظروف الجاذبية الصغرى ، تطورت الخلايا الجذعية البالغة إلى هياكل متباينة تشبه الأعضاء مثل الكبد والعظام والغضاريف. في المقابل ، لم تُظهر عينات التحكم المزروعة على الأرض تحت الجاذبية العادية تمايزًا بين الخلايا أو أظهرت الحد الأدنى من التمايز.

    يقول أوليفر أولريش، أحد المشاركين في المشروع، أستاذ التشريح بجامعة زيورخ: "لقد أثبتنا أن تكوين نسيج بشري في الفضاء ممكن ليس فقط من الناحية النظرية ، ولكن أيضًا من الناحية العملية".

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    سترسل المهمة الحالية خلايا جذعية من الأنسجة من امرأتين ورجلين من أعمار مختلفة إلى المدار. سيختبر الباحثون مدى موثوقية طريقتهم عند استخدام خلايا ذات تنوع بيولوجي مختلف. يقترح المؤلفون أن محطة الفضاء الدولية ستعمل في المستقبل كحلقة عمل لإنتاج أنسجة بشرية مصغرة لاستخدامها على الأرض للأغراض العلمية والطب.

    يقول مدير المشروع راتشين: "إذا نجحت، سيتم صقل التكنولوجيا وإدخالها إلى مرحلة النضج التشغيلي. وبهذه الطريقة يمكننا تقديم مساهمة إضافية لتحسين نوعية الحياة على الأرض من خلال حلول الفضاء".

    يركز الباحثون حاليًا على قضايا الإنتاج ومراقبة الجودة.

    يوضح أوليفر أولريتش: "مع التسويق المستقبلي ، نحتاج إلى معرفة المدة التي يمكننا فيها تخزين العضيات وبأي سعة يمكننا تخزينها بعد عودتها إلى الأرض".

    ستعود عينة من المادة إلى الأرض في أوائل أكتوبر. وعد العلماء بالإبلاغ عن النتائج الأولى في نوفمبر.

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