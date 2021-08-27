الأهلي المصري يفقد 4 لاعبين أمام الرجاء في السوبر الأفريقي

كشف إعلامى مصري، أمس الخميس، أن الأهلي المصري سيفقد 4 لاعبين أمام نادي الرجاء المغربي في مباراة كأس السوبر الأفريقي.

وأفاد الإعلامي أحمد شوبير بأن "المارد الأحمر" سيفتقد للصفقات الجديدة في مباراة السوبر الأفريقي المقبلة، والمقررة يوم 24 سبتمبر/أيلول المقبل، والمقامة في قطر.

وأكد شوبير أن الأهلى لم يشارك بصفقاته الجديدة في المباراة، وهم بيرسي تاو، ولويس ميكيسوني، وكريم فؤاد، وحسام حسن، بعد تأكيد انضمامه للأهلي المصري، فجر اليوم الجمعة.

وذكر نجم الأهلي والمنتخب المصري السابق لكرة القدم، أحمد شوبير، أن تقارير مغربية أكدت أن الرجاء المغربي سيفتقد خدمات 4 لاعبين في مواجهة النادي الأهلي في كأس السوبر الأفريقي، وهم المغربي عمر العمراني، والمغربي جمال حركاس، والغيني مصطفى كوياتي، والبوركينابي سامي هايين.

ويشار إلى أن الأهلي المصري قد توُّج بالسوبر الأفريقي الأخير، والذي أقيم في شهر مايو/ أيار الماضي، في العاصمة القطرية، الدوحة، حينما فاز على حساب نهضة بركان المغربي بهدفين دون رد.

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