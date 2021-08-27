مصر... رئيس سموحة يعلن انتقال حسام حسن للأهلي رسميا

أعلن فرج عامر، رئيس نادي سموحة المصري، اليوم الجمعة، انتقال مهاجمه، حسام حسن، إلى صفوف النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكد فرج عامر على صفحته الرسمية على "فيسبوك"، اليوم الجمعة، انتقال حسام حسن للنادي الأهلي، وبأن رغبة اللاعب هي التي حسمت الصفقة، رغم عدم وجود أي مفاوضات رسمية أخرى، باستثناء الأهلي.

ويشار إلى أن النادي الأهلي قد أعلن، أمس الخميس، تعاقده مع الثلاثي لويس ميكيسوني وبيرسي تاو وكريم فؤاد، بهدف تدعيم صفوف الفريق استعدادا للموسم الجديد.

ومن المقرر أن يظهر حسام حسن مع الثلاثي، لأول مرة، فى مباراة الأهلي أمام نظيره المصري، إنبي، في دور الـ16 من مسابقة كأس مصر، وهي المباراة التي لم يتحدد موعدها، حتى الآن.

وكان الإعلامي المصري، أحمد شوبير، قد أكد، في وقت سابق اليوم، أن "المارد الأحمر" سيفتقد للصفقات الجديدة الـ 4، في مباراة السوبر الأفريقي المقبلة، والمقررة يوم 24 سبتمبر/أيلول المقبل، والمقامة في قطر.

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