5 فنانين خلعوا أحذيتهم على المسرح... بينهم هيفاء ورمضان... فيديو

لجأ بعض الفنانيين إلى خلع أحذيتهم أمام الجمهور وتحت الأضواء، حتى أصبحت ظاهرة متكررة في عدد من المناسبات والحفلات.

ويرجع قرار خلع حذاء الفنان أمام جمهوره إلى عدة أسباب ربما أبرزها رغبة الفنانيين في الحركة بحرية على المسرح وربما وجد بعضهم في هذه العادة وسيلة ليصبحوا أقرب إلى الجمهور عن طريق التصرف ببساطة أمامهم.

ونعرض فيما يلي مقاطع أظهر مشاهير الفنانيين وهم يخلعون أحذيتهم أو يقفون على المسارح بلا أحذية في مواقف مختلفة وقعت على فترات متباعدة.

أصالة نصري

مازحت الفنانة أصالة جمهورها أثناء إحدى حفلاتها في مدينة جدة وقالت لهم: "أخذت هذا القرار من فترة، ولكنني متردّدة فيه. ماذا يهمّكم من طولي؟ الصوت حلو صح أم لا؟ ما رأيكم إذا خلعت حذائي لكي أستطيع الحركة براحة؟".

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محمد رمضان

خلع محمد رمضان حذائه خلال تكريمه في مهرجان "إيمي غلا"، في مجال الموضة والأزياء، المقام في دبي، جاء ذلك بعدما ظهر رمضان في فيديو يوثق لحظة تعرضه للسقوط على المسرح قبل أيام من تكريمه.

هيفاء وهبي

قررت هيفاء خلع حذائها أثناء إحياء حفل في السويد عام 2019، ضمن مهرجان غوتنبرغ، وذلك بعدما شعرت بالضيق، وأكملت الحفل وهي ترقص حافية القدمين.

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شيرين عبد الوهاب

عمدت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب إلى خلع حذائها خلال ظهروها في برنامج المواهب الشهير "ذا فويس"، لتضغط به على زر الاختيار، وهو تصرف انتقده الكثيرون وقتها.

روبي

خلعت روبي حذائها خلال حفلها الأخير في مدينة العلمين، حيث استمر الحفل حتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالي. حيث كسر حذاؤها، فقرّرت التخلّي عنه لتكون أكثر حرية.