"الثقافي الألماني" في لبنان يكشف حقيقة حصول محمد رمضان على الدكتوراة مقابل المال

كشف رئيس مجلس إدارة المركز الثقافي الألماني الدولي في لبنان عن كواليس حصول الفنان المصري، محمد رمضان، على الدكتوراة الفخرية من المركز.

ونقلت صحيفة "الشروق" المصرية عن الدكتور محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة المركز الثقافي الألماني الدولي في لبنان، قوله: "نحن بكل فخر واعتزاز وشرف عظيم، كرمنا السيد الدكتور محمد رمضان بالدكتوراة الفخرية، بدون دفعه ولا مليم، ولا سنت، بدون دفعه أي شيء".

وأزال الخطيب اللبس حول ما تردد عن تبعية المركز للسفارة الألمانية في لبنان، حيث أكد قائلا: "قلناها كثيرا وسنقولها للمرة المليار، نعم اسمنا المركز الثقافي الألماني الدولي، ولكن ليس لنا أي علاقة بالسفارة الألمانية، لا بلبنان ولا بالعالم، نحن مركز مستقل له سياسته الخاصة، وليس لنا علاقة بأي مؤسسة حكومية في العالم، ولم نقل ذلك".

وفي وقت سابق، أعلن الممثل المصري، محمد رمضان، عن حصوله على الدكتوراه الفخرية في التمثيل والأداء الغنائي خلال تكريمه في لبنان.

ونشر محمد رمضان على حسابه الرسمي على "فيسبوك" صورا له أثناء تكريمه في المركز الثقافي الألماني في لبنان.

وكتب رمضان: "شكراً معالي وزير الثقافة اللبناني والسيد نقيب الموسيقيين ونقيب الممثلين اللبناني على منحي الدكتوراه الفخرية في التمثيل والأداء الغنائي وشكراً المركز الثقافي الألماني في لبنان على منحي لقب سفير الشباب العربي".

من جانبها علقت نقابة الموسيقيين في لبنان، أمس الخميس، على منح الفنان المصري، محمد رمضان، الدكتوراه الفخرية من المركز الثقافي الألماني في لبنان، على هامش تكريمه هناك.

وأكد رئيس نقابة محترفي الموسيقى والغناء في لبنان، الفنان فريد بو سعيد، في تصريحات لصحيفة "الوطن" المصرية أن النقابة لم تمنحه الدكتوراه الفخرية، وأنه لا علاقة لها أو لوزارة الثقافة اللبنانية بهذا الموضوع.

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