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    حصاد أزهار الياسمين المستخدمة في صناعة العطر الشهير شانيل رقم 5 (Chanel No. 5) في بيغوماس، بالقرب من غراس، جنوب فرنسا 26 أغسطس 2021

    "شانيل" تشتري المزيد من حقول الياسمين...من أجل عطورها الشهيرة.. صور

    © REUTERS / Eric Gaillard
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    اشترت شركة الأزياء والتجميل الفرنسية الشهيرة "شانيل" المزيد من الأراضي جنوبي فرنسا لتوفير زهور الياسمين وغيرها، خشية اختفاء محاصيل الزهور المستخدمة في صنع عطورها الأفضل مبيعا.

    وقالت شركة السلع الفاخرة إنها اشترت ما يصل إلى 100 ألف متر مربع من الأرض لتضاف إلى الأراضي التي تستغلها الشراكة مع شركة محلية قرب بلدة جراس التي تشتهر بحقول الزهور المحيطة بها.

    عمال يجهزون أزهار الياسمين المستخدمة في صناعة العطر الشهير شانيل رقم 5 (Chanel No. 5) في بيغوماس، بالقرب من غراس، جنوب فرنسا 26 أغسطس 2021
    © REUTERS / Eric Gaillard
    عمال يجهزون أزهار الياسمين المستخدمة في صناعة العطر الشهير "شانيل رقم 5" (Chanel No. 5) في بيغوماس، بالقرب من غراس، جنوب فرنسا 26 أغسطس 2021

    وفي صباح مشمس في نهاية أغسطس/آب، وقبل بلوغ درجة الحرارة ذروتها في بيجوماس المجاورة، انشغل عشرات العمال في حصاد محصول هذا العام من الياسمين، المكون الأساسي في عطر شانيل الشهير "رقم 5 " الذي تنتجه الشركة منذ مئة عام وابتكرته المصممة الراحلة كوكو شانيل، بحسب ما نقلت "رويترز".

    العطر الشهير شانيل رقم 5 (Chanel No. 5) في بيغوماس، بالقرب من غراس، جنوب فرنسا 26 أغسطس 2021
    © REUTERS / Eric Gaillard
    العطر الشهير "شانيل رقم 5" (Chanel No. 5) في بيغوماس، بالقرب من غراس، جنوب فرنسا 26 أغسطس 2021

    وللياسمين المزروع في جراس رائحة مميزة، وأصبحت المنطقة مقرا للزهور والشذى في القرن السابع عشر عندما بدأ العاملون في دباغة الجلود في تعطير الجلود المستخدمة في عملهم.

    وتم صنع عطر شانيل الشهير في عام 1921 من قبل صانع العطور الفرنسي إرنست بو، ووفقا للأسطورة ، طلبت Coco Chanel من إرنست بو أن يصنع "عطرا تنبعث منه رائحة المرأة"، يتكون من الياسمين، زنبق الوادي، الورد والبنفسج. العطر جميل لدرجة أنه أصبح رمزا للأنوثة الأبدية.

    حصاد أزهار الياسمين المستخدمة في صناعة العطر الشهير شانيل رقم 5 (Chanel No. 5) في بيغوماس، بالقرب من غراس، جنوب فرنسا 26 أغسطس 2021
    © REUTERS / Eric Gaillard
    حصاد أزهار الياسمين المستخدمة في صناعة العطر الشهير "شانيل رقم 5" (Chanel No. 5) في بيغوماس، بالقرب من غراس، جنوب فرنسا 26 أغسطس 2021

    وفي أوقات كثيرة أعلنت عنه كل من كاثرين دينوف ونيكول كيدمان وأودري توتو. وفي عام 2012، أصبح براد بيت، الرجل الأول في تاريخ العطر، وجه شانيل Nº 5.

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