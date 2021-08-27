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    وفاة الإعلامي المصري حمدي الكنيسي عن عمر ناهز 80 عاما

    © AFP 2021 / KHALED DESOUKI
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    توفي الإعلامي المصري الكبير حمدي الكنيسي، اليوم الجمعة، عن عمر ناهز 80 عاما، حسبما أعلنت أسرته.

    ونقلت بوابة "أخبار اليوم" عن علي الكنيسي، ابن عم الإعلامي الراحل، أن "مصر خسرت اليوم أحد رموزها الإعلامية،  بوفاة الفقيد".

    مدينة الرياض، السعودية 16 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
    © AP Photo / Leah Mills
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    وأعلنت أسرة الراحل حمدي الكنيسي، نقيب الإعلاميين المصريين الأسبق، وفاته بالمستشفى، كما كشفت أن الدفنة ستقام غدا بعد صلاة الظهر من مسجد الحصري في مدينة 6 أكتوبر.

    يذكر أن حمدي الكنيسي يعد أحد أشهر المراسلين الحربيين خلال حرب أكتوبر عام 1973 وصاحب أشهر برنامج إذاعي عن الحرب وهو برنامج "صوت المعركة " و"يوميات مراسل حربي"، وقد تولى رئاسة الإذاعة المصرية ونقابة الإعلاميين المصريين.

    وكان الكنيسي قد ولد في قرية شبرا النملة في محافظة الغربية عام 1941، وبدأ مراحل التعليم المختلفة في مدارس القرية حتى التحق بكلية الآداب جامعة القاهرة حصل على ليسانس الآداب قسم اللغة الإنجليزية عام 1961، وأتم دراسته في الترجمة الفورية في الجامعة الأمريكية.

    وعمل الراحل عام 1963 كمذيع لنشرة الأخبار في الإذاعة المصرية، وراح يتدرج في المناصب حتى عيّن كرئيس للإذاعة المصرية حتى سن التقاعد.

    ونال الكنيسي العديد من الجوائز والأوسمة، من بينها وسام الجمهورية تقديرا لأدائه كمستشار إعلامى لمصر في عهد الرئيس الراحل حسني مبارك، كما نال درع التفوق من وزير الاعلام عندما تطوع للعمل مراسلا حربيا للإذاعة أثناء حرب أكتوبر 1973.

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