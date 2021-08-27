7 معلومات عن الإعلامي المصري الراحل حمدي الكنيسي... بينها دوره في حرب أكتوبر

وعرض موقع "اليوم السابع" أبرز معلومات حول حياة الإعلامي الراحل حمدي الكنيسي والتي ترسم أهم ملامح مسيرته المهنية.
- ولد الإعلامي حمدي الكنيسي، في شهر مارس/آذار عام 1941، في قرية شبرا النملة التابعة إلى مركز طنطا في محافظة الغربية في دلتا مصر.
- بدأ مراحل الدراسة الأولى في مدارس القرية، ثم حصل على ليسانس اللغة الإنجليزية عام 1961، من كلية الآداب جامعة القاهرة، ثم درس في الولايات المتحدة الأمريكية تخصص الترجمة الفوريةعام 1966.
- عمل الراحل في بداية حياته المهنية مدرس لغة إنجليزية للمرحلة الثانوية، ثم غير اتجاهه إلى مجال الإعلام، حيث عمل في البداية كمذيع نشرة إخبارية في الإذاعة المصرية.
- عمل الكنيسي لدى العديد من الإذاعات المصرية منها إذاعة البرنامج العام، كقارئ نشرة إخبارية، وبعدها انتقل للعمل في مراقبة البرامج الثقافية في الإذاعة نفسها، ثم انتقل إلى إذاعة "صوت العرب"، وفي عام 1988، انتقل للعمل في إذاعة الشباب والرياضة، حيث تولى منصب المدير العام لها، وبعدها تولى رئيس مجلس الإدارة في مجلة الإذاعة والتلفزيون.
- قدم الراحل مجموعة برامج إذاعية مميزة منها: برنامج بعنوان يوميات مراسل حربي، برنامج المجلة الثقافية، برنامج قصاقيص، برنامج صوت المعركة، برنامج تليفون وميكروفون و200 مليون.
- حصل حمدي الكنيسي على لقب أشهر المراسلين الحربيين الذين قاموا بتغطية أحداث حرب أكتوبر، وذلك في عام 1973، نظرا لمجهوداته الإعلامية المميزة خلال الحرب.
- تقلد الإعلامي الفقيد العديد من الأوسمة والجوائز منها: وسام الجمهورية، ودرع التفوق من وزير الإعلام، بسبب تطوعه كمراسل حربي للإذاعة، وجائزة أفضل كاتب في الدراسات الاستراتيجية، وجائزة التفوق في الأداء.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)