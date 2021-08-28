الأمن العراقي يكشف عن قاتل "حسناء بغداد"

ألقت الأجهزة الأمنية العراقية، مساء الجمعة، القبض على القاتل الأول في جريمة، هزت العاصمة بغداد راحت ضحيتها فتاة حسناء في العشرين من عمرها قبل 24 ساعة.

وأعلن مدير دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية العراقية، اللواء سعد معن، في بيان تلقته "سبوتنيك” في وقت متأخر من الجمعة، تمكن مديرية مكافحة اجرام بغداد، من إلقاء القبض على قاتل الفتاة "نورزان" وهو شقيقها بسبب مشاكل عائلية.

وأكد معن، أن المتهم هو من قام بطعنها والمتسبب الرئيسي في وفاتها بالتعاون مع اثنين من اولاد عمها ما زال البحث جار عنهما بعد أن توصلت القوات الأمنية الى معرفة هويتهما.

وكشف معن أن الجاني اعترف بجريمته وقتل شقيقته، واتخذت بحقه الإجراءات القانونية اللازمة.

ونوه اللواء، إلى أن تمكن مديرية مكافحة إجرام بغداد من اعتقال الجاني، تم بتوجيه من قبل وزير الداخلية عثمان الغانمي، وبمتابعة من قبل وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، وبعد جهود ميدانية وجمع المعلومات ومن خلال المتابعة المستمرة وتشكيل فريق عمل مختص وأخذ الموافقات القضائية.

وبث الناشط البارز في محاربة الجرائم ومنها الألكترونية، أحمد الغالب، عبر صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" مساء اليوم، اعتقال قاتل الشابة "نور الهدى" نورزان بعد 24 ساعة من تعرضها للقتل طعنا بالسكاكين في منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد.

كما بث الغالب صور القاتل شقيق نورزان، معلنا أن التوصل إلى الجاني تم بعد عمل لفريق جمع تسجيلات مصورة للحظة وقوع الجريمة أمام المارة.

وتصدرت جريمة قتل الشابة الحسناء نورزان وهي من مواليد 2001 وتعمل في محل لصنع الحلويات، التريند العراقي منذ يوم أمس، وسط قصص عديدة تحدثت عن تعرضها لاعتداء جنسي والطعن بالسكاكين حتى الموت على يد 3 شباب قرب جسر الجادرية وسط بغداد.

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وأكد مصدر طبي عراقي لـ"سبوتنيك"، أن الفتاة نورزان وصلت إلى مستشفى إبن النفيس بالقرب من ساحة الأندلس في وقت متأخر من ليلة الخميس الماضي، وكانت تعاني من جروح بليغة إثر ما يقارب الـ30 طعنة.

وأضاف المصدر، الذي تحفظ الكشف عن اسمه، أن الفتاة فارقت الحياة بعد دقائق من وصولها إلى المستشفى، حيث تم نقلها من قبل أحد الأشخاص.

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