محمد صلاح يواصل مطاردة رقم قياسي جديد بعد تسجيله في مرمى تشيلسي 

يواصل اللاعب الدولي المصري، محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، مطاردة رقم قياسي نادر بعد تسجيله هدف تعادل فريقه، اليوم السبت، أمام منافسه تشيلسي في الدوري الإنجليزي.

نجح محمد صلاح في تسجيل هدف تعادل فريقه الإنجليزي ليفربول أمام تشيلسي، اليوم، عبر ركلة جزاء صحيحة، وذلك في قمة الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، والتي أقيمت عصر اليوم على ملعب أنفليد.

وأفادت بوابة الأخبار، مساء اليوم السبت، بأنه مع تسجيل صلاح لهدف تعادل فريقه، فقد نجح نادي ليفربول الإنجليزي في تسجيل آخر 20 ركلة جزاء تحصل عليها في "البريميرليج"، من بينها 14 ركلة سددها صلاح وحده.

سبق لللاعب، مات لو تيسير، مع تسجيله 23 ركلة جزاء متتالية بين عامي 1994 و2000، تحقيق رقم قياسي في الدوري الإنجليزي "البريميرليج"، وهو ما يتفوق على اللاعب المصري الدولي، محمد صلاح، الذي يحاول اللحاق بلو تيسير.

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