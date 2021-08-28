هل سيتم شطب لاعب الزمالك المصري شيكابالا؟... خبير لوائح يجيب

أكد محمد بيومي، الخبير المصري في لوائح كرة القدم، اليوم السبت، أن محمود عبد الرازق "شيكابالا" لاعب نادي الزمالك، سيواجه عقوبات رادعة قد تصل إلى إيقاف 10 مباريات، وتغريمه ماديا.

ونقلت صحيفة "الوطن سبورت"، مساء اليوم السبت، عن بيومي أن شيكابالا أخطأ في الاعتداء اللفظي على رئيس اتحاد الكرة المصري، أحمد مجاهد، باعتباره رمز الكرة المصرية، في المرحلة الحالية.

وكانت مباراة الزمالك والبنك الأهلي، التي جرت أمس الجمعة، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، قد شهدت مشادة عنيفة بين شيكابالا وأحمد مجاهد، بسبب رغبة الأول في دخول زوجات اللاعبين إلى أرض الملعب، بدعوى حضور مراسم تسليم درع الدوري، وهو ما وصفه خبير اللوائح بأنه "اعتداء بالقول أو الفعل أو الإشارة".

وأشار بيومي إلى أن ما قام به شيكابالا سلوك مشين، والعقوبة المتوقعة بحسب ما تنص عليه لائحة الاتحاد المصري لكرة القدم، ستكون الإيقاف من 5 إلى 10 مباريات، وغرامة مالية من 50 إلى 100 ألف جنيه، وذلك بناء على تقرير مراقب المباراة ولجنة المسابقات والحكم في وقت واحد.

ونفى خبير اللوائح، محمد بيومي، ما تردد في بعض مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، مؤخرا، بأن ما فعله شيكابالا يستوجب شطبه، موضحا أن الأمر لا يستحق ذلك.

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