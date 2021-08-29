منصة مدرستي السعودية ضمن أفضل 7 منصات عالمية

منصة مدرستي السعودية أصبحت ضمن أفضل 7 منصات للتعليم الإلكتروني حول العالم، حسبما أظهرت دراسة دولية أصدرتها منظمة اتحاد التعليم الإلكتروني "OLC" التي شاركت فيها عدة جهات عالمية.

ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن منصة مدرستي جاءت بين أفضل 7 منصات من أصل 174 دولة شملتها الدراسة التوثيقية التطويرية الثانية للتعليم الإلكتروني خلال جائحة كورونا.

6 ملايين مستخدم ونسبة دخول قياسية

وحققت المنصة، وفقا للدراسة، نجاحا كبيرا حيث ظهرت كنموذج رائد على المستوى الدولي، وأثبتت وجودها كأحد حلول التعليم الإلكتروني في الدول المتقدمة خلال جائحة “كورونا”.

ووصلت المنصة إلى تلك المكانة بعد أن زاد عدد مستخدميها عن 6 ملايين مستخدم بنسبة دخول 98%، كذلك أسهمت المنصة بشكل كبير في تحول نمط التعليم الإلكتروني، عن طريق تحسين المهاراتهم الرقمية للطلاب، وتعزيز التوعية بأهمية التعلم الإلكتروني.

وتوصل القائمون على منظمة اتحاد التعليم الإلكتروني إلى النتائج المبهرة التي حققتها منصة مدرستي بعدما شارك في الدراسة 454 ألفًا من الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور وأعضاء هيئة التدريس، من ضمنهم ما يزيد عن 387 ألف مشارك من التعليم العام، وأكثر من 65 ألف مشارك من التعليم العالي.

كيف بدأ نجاح مدرستي

أنشأت وزارة التعليم السعودية منصة مدرستي، كإحدى طرق التعايش مع جائحة كورونا ولتسهيل التعلم على طلاب وطالبات المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية، بعد إغلاق المدارس واللجوء لنظام التعلم عن بعد الذي قطعت فيه المملكة أشواطا كبيرة.

عناصر نجاح منصة مدرستي

ففي مايو/ أيار الماضي، أعلن وزير التعليم السعودي حمد آل الشيخ، إطلاق تقويم دراسي جديد يعتمد على تقسيم العام الدراسي إلى 3 فصول، مشيرًا إلى أنه سيكون هناك 12 إجازة على مدار العام.

تتمتع "منصة مدرستي" بغزارة المصادر التعليمية، إذ توفر أكثر من 45 ألف مصدر تعليمي متنوع، وتراعي الفروق الفردية بين الطلاب بما في ذلك مقاطع مرئية وكرتونية، وألعاب تعليمية، وقصص وكتب تربوية.

وتم تزويد المنصة بأدوات للتخطيط والتصميم التعليمي والتقييم، من بينها: اختبارات إلكترونية، وبنوك أسئلة تحتوي 100 ألف سؤال تتناول أغلب المقررات الدراسية، بحسب الموقع الالكتروني للمنصة.

وجدت منصة "مدرستي" حلا لأحد أهم نقاط الضعف في أنظمة التعلم عن بعد القديمة، وهي مسألة زيادة التفاعل بين المعلم والطالب، وبين الطالب والمحتوى والتفاعل فيما بين الطلاب.

كما أتاحت "مدرستي" ساحات النقاش لتمكين الطلاب من التفاعل، وبذلك تكون قد تغلبت على حاجز الانعزال النفسي الذي قد يؤثر نفسياً واجتماعياً عليهم، كما يتاح للطالب والمعلم التواصل تزامنيا بواسطة غرف الدردشة، وغير تزامني عبر البريد الإلكتروني وغرف المعلمين.

طريقة دخول منصة مدرستي

يبدأ الراغب في الدخول إلى المنصة بتحميل تطبيق "توكلنا" أو تحديثه إن كان قد حمله بالفعل على الجهاز، ثم الدخول إلى بيانات المنصة في تبويب حسابي، ثم بيانات منصة "مدرستي" التعليمية.

يتم الضغط بعد ذلك على اسم المستخدم المراد، والضغط على إرسال في التبويب الظاهر، يعدها يتم استلام كلمة المرور على الهاتف الجوال، في أثناء وصول كلمة المرور سيتم تفعيل الحساب على برنامج "تيمز" المرتبط بحصص منصة مدرستي.