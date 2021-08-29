تعرف على فوائد رياضة "القفز بالحبل" لو مارستها بشكل يومي

وقال يفغيني شوفاكين، في حديث لـ"سبوتنيك"، إن هذه الرياضة تسهم بخفض السعرات الحرارية وتحافظ على الجسم بحالة بدنية جيدة.

وأضاف المدرب، قائلا: "يستخدم الكثير من الرياضيين هذه التمارين مع بعض التغيير في حركات اليدين والقدمين لمنح الأفضلية لبعض العضلات على غيرها تبعا لنوع الرياضة التي يمارسونها، إلا أن هذه الرياضة تسهم بشكل عام في تقوية عضلات الربلة والظهر والأرداف والفخذين".

وتابع حول ممارسة الرياضة بشكل دائم، قائلا: "هذه الرياضة تقوي عمل القلب والأوعية الدموية وأعضاء الجهاز التنفسي، وتؤثر إيجابا على حالة الجسم في وضعية الوقوف والمشي".

وقدم المدرب مجموعة من الحركات التي تساعد على تقوية بعض العضلات خلال ممارسة هذه الرياضة، فعند رفع الرجلين خلال القفز فإن ذلك سيدعم الضغط على عضلات البطن، ولممارسة الرياضة لفترة طويلة يجب أن يكون الظهر مستقيما والمرفقيين قريبين من الجسم مع عدم إلتواء الرسغيين ولكن بالساعدين فقط والقفز عاليا ليزيد من قدرة التحمل على القدمين.

وينصح في الوقت ذاته ممارسة الرياضة على 3 مجموعات من 5 إلى 10 دقائق بحسب مستوى اللياقة البدنية للشخص، بالإضافة لضرورة وجود دقيقتين للراحة، فممارسة هذه الرياضة لـ30 دقيقة تحرق نحو 400 سعرة حرارية.