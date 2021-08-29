العراق يحصد ميدالية فضية في بارالمبياد طوكيو

نجح بطل ألعاب القوى العراقي، جراح نصار، في حصد الميدالية الفضية لبلاده في بارالمبياد طوكيو 2020 .

© REUTERS / Yves Herman رباع أردني يفوز بذهبية رفع الأثقال في دورة الألعاب البارالمبية ، صباح اليوم الأحد، بأن جراح نصار فاز بالميدالية الفضية في لعبة رمي الثقل بفارق سنتيمتر واحد عن صاحب الميدالية الذهبية الروسي في بارالمبياد طوكيو 2020.

وحقق اللاعب العراقي جراح الرقم 11.15 متر، فيما حقق منافسه الروسي صاحب الميدالية الذهبية، الرقم 11.16 متر.

يشار إلى أن الرقم العالمي السابق في اللعبة نفسها كان 11.11 متر فقط.

ونقلت القناة على لسان رئيس اللجنة البارالمبية العراقية، عقيل حميد، أن هذا الإنجاز مهم جدا لبلاده، لأنه يأتي على صعيد بطولة البارالمبياد التي تعد أقوى منافسة في الفعاليات الرياضية.

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