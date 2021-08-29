نصائح لأعضاء الخدمة السرية لمنع مهاجمة كلب بايدن لهم

أشارت تقارير إعلامية الى توجيه نصائح لأعضاء الخدمة السرية في البيت الأبيض، بعد تكرار حوادث عض كلب الرئيس بايدن، لهم.

فبحسب ما نقلت صحيفة "ذا تايمز" البريطانية، فإن حوادث هجوم الكلب ميجور على الأعضاء دعت لتوجيه بعض النصائح لهم.

فخلال 8 أيام في شهر مارس/آذار، عض الكلب عددا من الحرس بالإضافة لزائر.

وتضمن التحذير عدم الهلع أو الركض والمحافظة على الهدوء ووضع اليد بالجيب أو خلف الظهر.

يذكر بأن ميجور، هو من نوع الراعي الألماني، البالغ من العمر ثلاث سنوات، الذي تبناه بايدن وهو جرو.

حظي ميجور بشعبية كبيرة حين أصبح أول حيوان أليف من ملجأ للحيوانات ينتقل إلى البيت الأبيض.