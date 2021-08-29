هيئة الغذاء السعودية تحذر من تناول مشروبات ومأكولات معينة

حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية، اليوم الأحد، من تناول مشروبات ومأكولات معينة، كونها فقيرة في العناصر الغذائية.

ونشرت الهيئة العامة السعودية للغذاء والدواء تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، اليوم الأحد، حذرت من خلالها من تناول المشروبات الغازية، لأنه لا يتوافر فيها أي عناصر غذائية وتحتوي على كميات عالية من السعرات الحرارية والسكريات.

تجنب الأطعمة الفقيرة بالعناصر الغذائية؛ لاحتوائها على كميات عالية من الدهون والسكريات والسعرات الحرارية. #خلها_عادات_تستمر#الغذاء_والدواء pic.twitter.com/mPKwTht2P4 — هيئة الغذاء والدواء (@Saudi_FDA) August 29, 2021

كما أكدت الهيئة السعودية أن المشروبات الغذائية منخفضة الفيتامينات والمعادن الضرورية التي يحتاجها الجسم، حيث نصحت بالتقليل منها قدر الإمكان.

وفي السياق نفسه، أطلقت هيئة الغذاء والدواء السعودية تحذيرا مماثلا من تناول شراب النكتار وتناول البطاطس المقلية، كونها أطعمة ومشروبات فقيرة في العناصر الغذائية، وتحتوي على كميات عالية من السعرات الحرارية والسكريات.

يمكنكم متابعة المزيد من أخبار السعودية الآن عبر سبوتنيك.