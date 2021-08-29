بسمة بوسيل تفاجئ تامر حسني بعناق على المسرح... فيديو

فاجأت الفنانة المغربية، بسمة بوسيل، زوجها الفنان المصري تامر حسني، بمعانقته أثناء غنائه على المسرح.

وتداولت حسابات مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر تامر حسني أثناء اعتلائه المسرح، في حفل غنائي بالساحل الشمالي في مصر.

وانتهزت بوسيل الفرصة لتهنئة تامر حسني بعيد ميلاده أمام الجميع، حيث صعدت على المسرح إلى جواره وغنت "كل سنة وأنت طيب"، وهي إحدى أغنيات تامر حسني، ثم عانقته أمام الجميع.

وفي وقت سابق، من شهر مايو/أيار الماضي، انتشرت على منصة التواصل الاجتماعي "إنستغرام" صورة جديدة تجمع كل من الفنان المصري تامر حسني وزوجته مصممة الأزياء المغربية بسمة بوسيل.

وأثارت الصور الجديدة المتداولة جدلا كبيرا لدى المتابعين من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب التغييرات الواضحة في شكلهما، حتى أن البعض لم يستطع التعرف على هويتهما لو لم يذكر ذلك بالتعليقات والصور.

وحضر الثنائي سحورا رمضانيا في أول ظهور لبسمة بعد وفاة والدها وانتشرت صورهما بشكل كبير على كل صفحات "الفانز" والمتابعين الذي أبدوا استغرابهم من هذه الصور المسربة، وانقسمت الآراء بين من رأى أن الصور خضعت للتعديل بواسطة برنامج "فوتوشوب"، وبين من رأى أن الثنائي خضع بالفعل لعمليات تجميلية.