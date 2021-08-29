نقابة الإعلاميين المصرية توضح سبب منع مي حلمي من الظهور التلفزيوني

كشفت نقابة الإعلاميين المصرية، اليوم الأحد، عن سبب منع المذيعة مي حلمي من الظهور عبر شاشات التلفزيون.

ونقل موقع "في الفن" عن طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، قوله بأن سبب منع مي حلمي من الظهور على شاشات التلفزيون هو مخالفة المذيعة لميثاق الشرف الإعلامي وعدم تقنين أوضاعها في النقابة.

وتم منع المذيعة المصرية من الظهور التلفزيوني داخل مصر، وفقا لقرار نقيب الإعلاميين الصادر برقم 19، والذي صدر بعد فحص جدول القيد وسجلات التصاريح وتبين أن مي حلمي غير مقيدة في النقابة ولم تحصل على تصريح مزاولة المهنة، حسبما ذكر سعدة.

وأعلنت قناة "الحدث اليوم" المصرية، أمس السبت، إيقاف مي حلمي بعد ما ورد في الحلقة الأخيرة من برنامجها، واعتبر إهانة لنادي الزمالك بطل دوري 2020/2021.

وقررت القناة الفضائية إيقاف حلمي عن العمل، لحين التحقيق معها في ما نسب إليها من إساءة لنجم الزمالك الأسبق أحمد صالح، خلال برنامج "الحكم" مما دفعه للانسحاب على الهواء.

وبحسب نص بيان القناة، الذي نشرته على صفحتها في "فيسبوك": "بناءً على ما تم رصده من قبل مرصد القناة بحلقة الإعلامية مي أمس وما بدر منها تجاه ضيف البرنامج والتعامل معه بما يخالف الأصول والأكواد الإعلامية وميثاق الشرف فقد تقرر: إحالة الإعلامية مي حلمي للتحقيق وإيقاف بث برنامج الحكم على شاشة الحدث لحين الانتهاء من التحقيق كإجراء احترازي وعلى المدير التنفيذي إعمال نص القرار".