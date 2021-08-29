نضال الشافعي: لا أتمنى دخول أولادي مجال التمثيل

صرح الفنان المصري نضال الشافعى، بأنه لا يريد أن يدخل أولاده مجل التمثيل.

جاءت تصريحات الشافعي خلال لقائه في برنامج "واحد من الناس"، والذي أعرب فيه عن رفضه لدخول أولاده مجال التمثيل لأنه لا يريد لهم أن يعيشوا المعاناة والصعوبات التي وجدها في هذا المجال، حسبما نقل موقع "اليوم السابع".

وأوضح إنه متزوج من الفنانة هند محمد على، مؤكدا أن زواجه جاء بعد قصة حب بينه وبين زوجته، بدأت منذ أن كان في الصف الثاني الإعدادي.

وأضاف الفنان المصري حول زواجه قائلا: "أحب أن أسلك الطريق الصح أتعلم وأتخرج وأدخل الباب من بيته"، وأشاد الشافعي بزوجته وكيف أنها ضحت كثيرًا لأجله، مؤكدا أنه لا يمانع في عودتها للتمثيل.

وحول مشاركته في مسلسل الاختيار2، أكد نضال الشافعي أن هذه المشاركة مهمة جدًا بالنسبة له، واصفا المسلسل بأنه "تحول من تريند إلى براند يتحدث عن تضحيات وبطولات أبناء شعب مصر".

يذكر أن الفنان نضال الشافعي كان قد تعرض لانتكاسة صحية، بعد خضوعه لجراحة في القولون إثر انفعاله الشديد أثناء تصويره أحدث أعماله السينمائية.

وذكرت زوجة الشافعي، يوم الجمعة الماضي، أن حرارة زوجها ارتفعت جراء إصابته بصديد في الجرح الناتج عن القولون، وأنه ما زال موجودا في غرفة الرعاية المركزة.

وطلبت زوجة نضال الشافعي من محبيه الدعاء له بالشفاء العاجل، مؤكدة أن حالته أصبحت غير مستقرة بعد أن كانت إيجابية.