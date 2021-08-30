كيف رد لافروف على فتاة غنت: "أيها الكبار متى ستوقفون الحرب"

عبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن تقديره لفتاة روسية غنت أغنية احتوت كلماتها على طلب من الكبار أن يوقفوا الحروب.

التقى لافروف، اليوم الاثنين، مع نشطاء اجتماعيين وقدامى محاربين في متحف بانوراما معركة ستالينغراد في فولغوغراد.

وكان من بين المشاركين في الاجتماع تلميذة من فولغوغراد غنت أغنية فيها سؤال "أيها الكبار، متى ستوقفون الحرب؟".

فقارنها لافروف مع غريتا تونبرغ وقال إنها كانت

"أكثر إقناعًا في الكفاح من أجل السلام من غريتا تونبرغ في الكفاح من أجل المناخ".

ضمت الأغنية مثل هذه الكلمات: "في أماكن الحروب يموت الأطفال الأبرياء... أيها الكبار الطيبون، انسوا الحرب تماما... أيها الكبار، متى توقفون الحرب؟".

وقال لافروف بعد خطاب الفتاة: "الجواب" لسؤال متى نلغي الحرب؟، صعب بالطبع. لو كان كل شيء يعتمد علينا، من المحتمل أن يكون قريبا".

وأضاف أنه تأثر بالبكاء وغمرته المشاعر، وأعطى الفتاة دمية دب.