دراسة تكشف فوائد صحية جديدة لشرب القهوة

بحثت إحدى الدراسات في عادات النظام الغذائي اليومي في الولايات المتحدة، وخلصت إلى أن القهوة تساعد في خفض خطر الوفاة المبكرة من أمراض القلب والسكتة الدماغية.

وكشفت الدراسة المذكورة، في الاجتماع السنوي للجمعية الأوروبية لأمراض القلب، عن ثلاث فوائد محتملة أخرى للاستهلاك المنتظم للقهوة في مجتمع لم يتم تشخيصه بأمراض القلب، ونشره موقع "إيت زيث".

وأشارت الباحثة الدكتورة جوديت سيمون، من مركز القلب والأوعية الدموية بجامعة سيميلويس في المجر، إلى أن تناول نصف كوب إلى ثلاثة أكواب من القهوة يوميا يخفف من مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية والوفاة من أمراض القلب والأوعية الدموية والوفاة لأي سبب، وعللت الباحثة السبب بأن المستهلكين اليوميين للقهوة يتمتعون بقلوب ذات حجم صحي، بالإضافة إلى دور القهوة في مقاومة الآثار الضارة للشيخوخة على القلب.

وتناقضت الدراسات المختلفة في تناول آثار القهوة على القلب، فأشارت دراسات حديثة أخرى إلى أن تناول كمية خفيفة إلى معتدلة من القهوة يعد هدفا صحيا لمن يشربونه يوميا، وذلك عند الأخذ بعين الاعتبار قلة التمارين والتدخين، بالإضافة إلى أن القهوة تعمل على ارتفاع ضغط الدم عند الأشخاص الذين لا يعتادون على تناول القهوة، بينما لا يؤثر الكافيين على الأشخاص الذين يشربون القهوة بانتظام.

ولم تثبت دراسات أخرى أن تناول كميات معتدلة من القهوة يزيد من خطر عدم انتظام ضربات القلب، بينما أشارت عددة الدراسات إلى انخفاض في معدل ضربات القلب لدى أولئك الذين يشربون أربعة أكواب يوميا من القهوة، بما في ذلك الرجفان الأذيني وأقل من الانقباض البطيني.