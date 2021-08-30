كيف تتجلى "حمى غرب النيل" الخطيرة... وما هي طرق الوقاية منها

حذرت هيئة حماية المستهلك الروسية من ظهور البعوض الناقل لحمى غرب النيل، وأوضح طبيب الأمراض المعدية، سيرغي فوزنيسينسكي، ما هو نوع المرض وأين توجد احتمالية للعدوى في روسيا.

في الخريف، قد يظهر البعوض الذي يحمل حمى غرب النيل في روسيا. هذا بحسب ما جاء على موقع هيئة حماية المستهلك الروسية.

وحدد الموقع أن الظروف الجوية المتوقعة يمكن أن تؤثر على عدد النواقل، من حيث هطول أمطار غزيرة على خلفية خريف دافئ طويل الأمد.

للحماية من العدوى، توصي الهيئة بارتداء ملابس ضيقة واستخدام منتجات جلدية خاصة ومنع تراكم الماء في أوعية الأكواخ الصيفية، والابتعاد عن الأشياء التي تحبها الحشرات وخاصة البعوض.

في مقابلة مع راديو "سبوتنيك"، أشار طبيب الأمراض المعدية، الأستاذ المساعد في قسم الأمراض المعدية في جامعة الصداقة بين الشعوب، سيرغي فوزنيسينسكي، إلى أن هذا المرض ينتمي إلى الحمى النزفية.

وأضاف: "هذه هي الأمراض التي تنتقل في أغلب الأحيان من الحشرات، وخاصة عن طريق البعوض، وفي كثير من الأحيان عن طريق الحشرات الأخرى. وأيضا من السياح".

ويتابع: "يتضح من الاسم نفسه أن هذا المرض مصحوب بصورة حموية، ومن ثم قد يكون هناك متلازمة تسمم واضحة، وقد يكون هناك طفح جلدي على الجلد".

وأكثر ما يمكن أن يكون مزعجًا في هذا المرض هو تلف الجهاز العصبي مع تطور التهاب الدماغ، ولكن هذه الأشكال الشديدة ليست في كثير من الأحيان.

وأضاف سيرغي فوزنيسينسكي، أن "حمى غرب النيل في روسيا ليست منتشرة على نطاق واسع، ويمكن أن تتأثر المناطق الجنوبية من روسيا بشكل رئيسي بهذا المرض. وأكثر الأوضاع غير المواتية لحمى غرب النيل في عام 2020 هي مناطق أستراخان وفولغوغراد وروستوف وكالميكيا".

تحدث الذروة في الصيف، وكذلك في سبتمبر/أيلول، حيث لا يزال هناك عدد كبير نسبيًا من البعوض. لذلك، يجب على المرء أن يفكر مليًا في ما توصي به هيئة حماية المستهلك.