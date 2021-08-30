تسجيل
21:54 GMT30 أغسطس/ أب 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    كوكب الأرض إلى جانب مجرة في مشهد خيالي

    نجوم كشمسنا التهمت كواكبها... هل تتعرض الأرض لـ"جريمة كونية"... صور وفيديو

    © Photo / pixabay/GuillaumePreat
    مجتمع
    انسخ الرابط
    0 30
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1e/1049992645_0:0:1920:1080_1200x675_80_0_0_bb9420787ffe52252c27edc537cea92f.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/society/202108301049992687-%D9%86%D8%AC%D9%88%D9%85-%D9%83%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%AA-%D9%83%D9%88%D8%A7%D9%83%D8%A8%D9%87%D8%A7-%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D9%83%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D9%85%D8%B5%D9%8A%D8%B1-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85-%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6-%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-/

    أكدت دراسة جديدة أن ربع النجوم على الأقل، التي تشبه شمسنا، قد التهمت كواكبها في مرحلة من مراحل التطور ضمن مجموعاتها الشمسية.

    وبحسب البحث الجديد، تنتج هذه "الجرائم الكونية" التي تنفذها النجوم ضد أقاربها من الكواكب المجاورة، بسبب أن العديد من أنظمة الكواكب غير مستقرة ديناميكيا، الأمر الذي يسبب اختلالا داخل النظام الشمسي.

    صورة لمجرة درب التبانة، التقطها رائد الفضاء الأمريكي تيم بيك
    © Photo / Tim Peake/ESA/NASA
    اكتشاف مصدر الأشعة الكونية في درب التبانة... لغز حير العلماء منذ قرن... صور وفيديو
    وبحسب البحث الجديد المنشور في مجلة "Nature Astronomy" العلمية، "تشير أدلة الرصد إلى أن أنظمة الكواكب يمكن أن تكون مختلفة تمامًا عن بعضها البعض وأن تاريخها الديناميكي كان شديد التنوع، ربما نتيجة الحساسية الشديدة للظروف الأولية التي نشأت فيها. ربما أدت هذه العمليات الديناميكية في الأنظمة الأكثر فوضوية إلى زعزعة استقرار مدارات الكواكب، ما تسبب بالتهامها من قبل نجومها".

    واعتبرت الدراسة أن هذه المؤشرات بمثابة "دليل قاطع على أحداث ابتلاع الكوكب من قبل نجوم شبيهة بشمسنا"، الأمر الذي من شأنه أن "يسلط الضوء على المسارات التطورية المحتملة لأنظمة الكواكب، حيث خضع عدد منها لمراحل معقدة من إعادة تشكيل ديناميكي كبيرة للغاية".

    الشمس هي نجم نادر جدا في درب التبانة لأنه من صنف محدد

    وبدورها، نوهت مجلة "sciencealert" العلمية، التي تطرقت للدارسة، إلى أن شمسنا هي نجم نادر في مجرة درب التبانة. حيث أن معظم نجوم مجرتنا، أي حوالي 75%، هي نجوم من النوع (M)، أو "أقزام حمراء"، وهي نجوم صغيرة وباردة وطويلة العمر. أما شمسنا هي نجمة من النوع (G)، أو ما يُعرف بـ"القزم الأصفر"؛ وتحتوي مجرة درب التبانة على 7٪ فقط من نجوم النوع (G).

    ليس ذلك فحسب، بل يعتقد علماء الفلك أن معظم النجوم تولد من أنظمة نجمية تتضمن شقيق واحد أو أكثر (أي مجموعة نجوم توأم أو ثلاث نجوم). ومعظم نجوم مجرة ​​درب التبانة لديها رفيق واحد آخر على الأقل، أي نجمان سجينان في مدار متبادل كنظام ثنائي، بعكس شمسنا، حيث قد يكون للشمس توأم ضائع منذ فترة طويلة في مكان ما.

    فوهة من كوكب المريخ
    © Photo / pixabay/WikiImages
    بعثة اليابان إلى المريخ تعود بكنز ثمين إلى الأرض انتشل من قمر "فوبوس"... صور وفيديو
    كيف يتشكل النظام الشمسي؟

    عندما تنهار عقدة كثيفة في سحابة من الغاز الجزيئي تعوم في الفضاء تحت تأثير جاذبيتها وتبدأ في الدوران، يبدأ تشكل النجم الأولي، لكن النجم الأولي يتضخم بسبب تجمع الغاز من حوله ويتفتت قرصه وينقسم إلى توأم أو أكثر.

    بمجرد الانتهاء من تشكل النجوم، تشكل المواد المتبقية في القرص الذي يدور من حوله مجموعة الكواكب وأحزمة الكويكبات والمذنبات، بالإضافة إلى جميع الأشياء الأخرى التي تشكل نظامًا كوكبيًا، أو نظاما شمسيا شبيها بنظامنا الشمسي.

    لكن لكل قاعدة استثناء... نجوم تلتهم كواكبها

    قرر فريق من علماء الفلك بقيادة لورنزو سبينا، من المرصد الفلكي لبادوا في إيطاليا وجامعة "موناش" في أستراليا، إلقاء نظرة فاحصة على الأنظمة الثنائية. حددوا 107 زوجًا من النجوم ذات درجات حرارة وجاذبية سطحية متشابهة، ودرسوا خواصها الكيميائية بدقة، حيث رصد العلماء عددا كبيرا من النجوم التوائم تحتوي على "كيمياء غير متطابقة".

    وكتب الباحثون: "على الرغم من أن النجوم في الأنظمة الثنائية تشترك في نمط كيميائي متطابق، إلا أن المكونات النجمية لـ 33 زوجًا في عينتنا تحتوي على وفرة من الحديد تختلف اختلافًا شاذًا عند مستوى 2 سيغما". يشير هذا الاختلاف إلى أن جميع النجوم الشبيهة بالشمس لديها فرصة تتراوح بين 20 و 35% لالتهام كواكبها".

    وأشار الباحثون إلى أنه "عندما تدخل مادة الكواكب إلى النجم وتلوث منطقة الحمل الحراري، يتغير تكوين الغلاف الجوي النجمي بطريقة تعكس التركيب الملحوظ في الأجسام الصخرية للكواكب، أي أن العناصر المقاومة للصهر مثل المعادن والسيليكات تصبح أكثر وفرة من المواد المتطايرة".

    واستنتج العلماء أن النجوم التي ابتلعت كواكبها "يجب أن يكون لديها نسب وفرة من الحراريات على المواد المتطايرة أعلى من النسب النموذجية الموجودة في النجوم ذات الأعمار والفلزات المماثلة".

    وتشير المصادر العلمية إلى أن هذا البحث يقدم دليلًا إضافيًا على أن نسبة كبيرة من الأنظمة التي تدور حول نجوم شبيهة بالشمس كان لها بداية مضطربة جدًا في الحياة.

    صورة لكوكب الأرض من الفضاء
    © Photo / pixabay/kalhh
    وكالات: سنشاهد قريبا مدينة عائمة في الفضاء مجاورة للأرض... صور وفيديو
    وربما يكون لهذه الاضطرابات، بحسب العلماء، أثرا كبيرا على فهم كيفية نشوء الحياة على كوكب الأرض، حيث أن جميع النجوم في الدراسة كانت ثنائية. وتشير النتائج إلى أن "الأنظمة الثنائية فوضوية جدا بالنسبة للظروف المستقرة التي قد تكون ضرورية لبداية ظهور الحياة".

    "منبع" جديد لاستكشاف كواكب مشابهة للأرض

    وكتب الباحثون: "إن إمكانية اكتشاف الإشارات الكيميائية لأحداث ابتلاع الكواكب تعني أنه يمكننا استخدام التركيب الكيميائي الخاص بالنجم لاستنتاج ما إذا كان نظامه الكوكبي قد مر بماض ديناميكي معقد، على عكس نظامنا الشمسي، الذي حافظ على كواكبه في مدارات دائرية تقريبًا مع هجرات محدودة للغاية حدثت بداخله".

    ونوه الباحثون إلى أن هذه النتائج قد تكون "المنبع" الذي قد ينطلق منه العلماء لتحديد تلك النجوم الشبيهة بالشمس والتي من غير المرجح أن تستضيف كواكب شبيهة بالأرض أو العكس تلك التي تشبه الأرض.

    هل تبتلع الشمس كوكب الأرض؟... إجابات غريبة ومقلقة

    بحسب المقال المنشور في مجلة "American scientific" قد تتسبب الطبقات الخارجية الرقيقة لكوكب الشمس بانجراف الأرض إلى الداخل، باتجاه الشمس، لكن من جهة أخرى أشار العلماء إلى نظرية مختلفة تماما، حيث يشير البعض إلى أن الشمس سوف تتوسع خارج مدار كوكب الأرض، أي وحدة فلكية واحدة (AU)، لكنها ستفقد الكتلة خلال توسعها، ونتيجة لذلك تنجرف الأرض إلى الخارج حيث يقل شد الجاذبية بمرور الوقت، لكن هذه مجرد فرضيات قد تحدث بعد مليارات السنين.

    انظر أيضا:

    حيوان ينقض بسرعة طائرة في قائمة مخلوقات "النخبة" الأسرع على وجه الأرض... صور وفيديو
    دراسة: عصير الرمان له تأثير سحري على الإنسان مرتبط بالضغط والقلب
    أطباق عربية مسلوبة الهوية... صدام حضارات "غريب" ضحيته ثقافية
    بعثة اليابان إلى المريخ تعود بكنز ثمين إلى الأرض انتشل من قمر "فوبوس"... صور وفيديو
    وكالات: سنشاهد قريبا مدينة عائمة في الفضاء مجاورة للأرض... صور وفيديو
    علماء يكشفون عن حيوانين "خالدين" ضمن أطول 10 مخلوقات عمرا بقائمة "لا تصدق"
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    قبلة زوجين حديثين وهما يرتديان كمامة خلال أول حفل زفاف جماعي منذ ظهور جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) في ليما، بيرو 28 أغسطس 2021
    أصغر وأكبر زوجين في أضخم زفاف جماعي في بيرو
    أوركسترا طالبان
    أوركسترا "طالبان"
    معلومات عن الجيشين الجزائري والمغربي
    معلومات عن الجيشين الجزائري والمغربي
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك