وزيرة تتعرض للإحراج بسبب ظهور "جزء مريب من جسم الرجل" أثناء المباشر... فيديو

تعرضت وزيرة التنمية الاجتماعية في نيوزيلندا، كارمل سيبولوني، لموقف محرج جدا أثناء مداخلة صحيفة أجرتها عن طريق البث المباشر من منزلها، حيث ظهر ابنها ماسكا "بشيء مريب".

وشاركت الوزيرة مقطع مجتزأ من المقابلة على صفحتها في "تويتر"، حيث تظهر الوزيرة خلال اللقاء الذي أجرته عن طريق الزوم مع راديو محلي بث على وسائل التواصل الاجتماعي، ليقاطعها ابنها ماسكا بجزة لها شكل مريب.

That moment when you’re doing a LIVE interview via Zoom & your son walks into the room shouting & holding a deformed carrot shaped like a male body part. 🙄🤦🏽‍♀️ Yes, we were almost wrestling over a carrot on camera, and yes, I’m laughing about it now but wasn’t at the time! 🥴 pic.twitter.com/oUbcpt8tSu — Carmel Sepuloni (@CarmelSepuloni) August 30, 2021

وقالت الوزيرة في تعليقها على المنشور: "في تلك اللحظة عندما تجري مقابلة مباشرة عبر زوم ويدخل ابنك الغرفة وهو يصرخ ويمسك جزرة مشوهة على شكل جزء من جسم الرجل".

وتابعت الوزيرة: "نعم لقد دخلنا في صراع (مع ابنها) على الجزرة على الهواء، أنا الآن أضحك بسبب ذلك الموقف، بعد لحظة إجراء اللقاء".

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