إعلام: بوردو الفرنسي في طريقه لإتمام صفقة مصطفى محمد

ذكرت وسائل إعلام محلية، اليوم الثلاثاء، أن بوردو الفرنسي في طريقه لإتمام صفقة انتقال اللاعب الدولي المصري، مصطفى محمد، لاعب الزمالك إلى صفوفه.

© REUTERS / KEMAL ASLAN بعد رغبة غلطة سراي في بيعه... نادي فرنسي شهير يسعى لضم مصطفى محمد ، مساء اليوم الثلاثاء، عن مصدر فرنسي، مطلع على صفقة انتقال اللاعب المصري، مصطفى محمد، أن نادي بوردو واثق من إتمام انتقال اللاعب إلى صفوفه، خاصة بعدما أخطره نادي جالاتا سراي التركي الذي يلعب بين صفوفه، مصطفى محمد، بانه تم تفعيل بند شراء اللاعب من القلعة البيضاء "الزمالك المصري".

وكانت وسائل إعلام فرنسية قد أفادت بأن مصطفى محمد، لاعب جالاتا سراي التركي، سوف يخضع للكشف الطبي، اليوم، من أجل الانتقال للدوري الفرنسي، وذلك بالتوازي مع نقل الموقع عن مصادر في الزمالك أن اللاعب قام بالاتصال بإدارة النادي المصري، وطلب تسهيل انتقاله إلى بوردو الفرنسي، وذلك من خلال الموافقة على تفعيل بند الشراء بشكل ودي، موضحا أن الجانب التركي ربما لا يدفع المبالغ المتفق عليه في الوقت الراهن.

وأشار المصدر إلى أن صفقة انتقال مصطفى محمد إلى بوردو الفرنسي في طريقها للاكتمال بنجاح، لافتا إلى أن طائرة اللاعب أقلعت بالفعل من تركيا ناحية الأرض الفرنسية.

ويذكر أن نادي الزمالك لم يصدر أي رد رسمي أو بيان حول تفعيل نادي جالاتا سراي التركي لعقد شراء لاعبه السابق، مصطفى محمد، والذي انتقل إليه، في يناير/كانون الأول الماضي، على سبيل الإعارة لمدة موسم ونصف، وبند أحقية شراء.

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