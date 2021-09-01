طالب مصري يحصل على الثانوية العامة في عمر 73 عاما

حصل طالب مصر على شهادة إتمام المرحلة الثانوية العامة في عمر 73 ليكون بذلك أكبر طالب يحصل على تلك الشهادة في بلاده.

وقالت بوابة "أخبار اليوم" إن أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، كرم الطالب قرني محمد شعبان، أكبر الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة بالفيوم لعام 2020/ 2021، 73 عاما.

وأشاد محافظ الفيوم بالطالب مؤكدا أن طلب العلم لم يتوقف عند سن معين، واصفا شعبان بأنه نموذج يحتذى به فى المثابرة على طلب العلم.

وسلط المحافظ الضوء على المجهود الذي بذله الطالب رغم تقدم سنه، ومتطلبات ومسؤوليات حياته من أسرة وأبناء، لكن لم يثنيه عن دراسته أي عوائق.

من جانبه أعرب الطالب قرني محمد شعبان، عن سعادته بلقاء محافظ الفيوم، مقدماً له الشكر على دعوته لتكريمه، تقديراً لجهده في الحصول على شهادة الثانوية العامة في هذه السن المتقدم، مؤكداً على استكمال مشواره التعليمي حتى الحصول على أعلى الدرجات العلمية.

ومنح محافظ الفيوم، المواطن شهادة تقدير نظرا لجهوده ومثابرته في طلب العلم، ورعايته لأسرته وتوفير متطلباتهم الحياتية الأساسية دون كلل أو ملل.

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