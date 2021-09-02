دراسة طبية توضح أسباب السعال بعد تناول الطعام

يعتبر السعال ظاهرة مزعجة، خصوصا إذا كان الفرد بصحة جيدة، فهو طبيعي بشكل عام، ولكن عندما يستمر السعال على منوال متواتر، فقد يشير ذلك إلى مشكلة أخطر.