تعطل تطبيق إنستغرام لدى آلاف المستخدمين حول العالم

اشتكى آلاف المستخدمين حول العالم، اليوم الخميس، من عطل مفاجئ بتطبيق إنستغرام المملوك لشركة فيسبوك.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن أكثر من 6000 مستخدما لانستغرام حول العالم أبلغوا بوجود مشاكل في التطبيق، فيما لجأ المستخدمون إلى تويتر للتعبير عن غضبهم من تعطل إنستغرام.

كما تساءل المستخدمون المتضررون من العطل عما إذا كان غيرهم واجه نفس المشكلة أم لا، فيما لا يزال سبب العطل غير واضح حتى الآن.

Everyone right now to confirm #instagramdown and it’s not just our phone pic.twitter.com/7naScUEKur — Dom (@Dom80148564) September 2, 2021

وتنوعت طبيعة الشكوى حيث أفاد 51% من المبلغين عن العطل بأنهم لا يستطيعون الوصول إلى التطبيق، فيما قال 29% إنهم يواجهون مشكلات في الخادم، و 21% واجهوا مشاكل في موقع إنستغرام.

وفي وقت سابق، أعلن تطبيق التواصل المصور "إنستغرام" عن إجراء جديد، من أجل المحافظة على سلامة المراهقين.

ويتمثل الإجراء الجديد، بحسب موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص في طلب "إنستغرام" من المستخدمين مشاركة عيد ميلادهم، لحماية الشباب من الاستخدام غير الصحيح للمنصة.

خلال الأسابيع القليلة المقبلة، سيبدأ إنستغرام في مطالبة المستخدمين الذين لم يشاركوا تاريخ ميلاد سابقًا بالقيام بذلك، وسيمنحهم مهلة قبل أن يتم وقف الحسابات بسبب عدم الافصاح عن تاريخ الميلاد.