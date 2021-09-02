تسجيل
17:11 GMT02 سبتمبر/ أيلول 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    اضطرابات النوم

    "الحرمان المزمن من النوم"... مرض له آثار خطيرة والعلماء يكتشفون أحد الحلول

    © Depositphotos / 9nong
    مجتمع
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/103782/89/1037828915_0:104:2000:1229_1200x675_80_0_0_d8e3d4a1776bdb0b36bc4fa6533a925e.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/society/202109021050020819-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B2%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%85-%D9%85%D8%B1%D8%B6-%D9%84%D9%87-%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D9%83%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%88%D9%86-%D8%A3%D8%AD%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%88%D9%84/

    أظهرت نتائج دراسة أجراها علماء بولنديون أنه بعد 10 أيام من قلة ساعات النوم المنتظمة، يحتاج الجسم إلى أكثر من أسبوع من الراحة للتعافي.

    وفي مقال تم نشره عبر مجلة "PLOS ONE" أوضحت الدراسة أن قلة النوم هو أمر معتاد لسكان المدن الكبرى الحديثة، ولكنه تؤثر سلبًا على الوظائف الفسيولوجية لجسم الإنسان.

    نتيجة لذلك، يحدث انخفاض في المهارات المعرفية بالإضافة إلى قلة الانتباه وضعف الذاكرة، وظهور مشاكل في الجهاز القلبي الوعائي والعصبي، وزيادة مخاطر المواقف الحياتية الخطيرة، مثل حوادث السيارات.

    هيكل عظمي أحفوري جديد تم العثور عليه في منطقة Cradle Of Human Kind - بحث جامعة زيوريخ
    © AFP 2021 / GIANLUIGI GUERCIA
    علماء سويسريون يطورون أعضاء بشرية اصطناعية على محطة الفضاء الدولية
    ومع ذلك، وبحسب التقرير، لم يعرف العلماء بالضبط المدة التي يستغرقها الشخص للتعافي تمامًا بعد فترة طويلة من الحرمان المنتظم من النوم.

    قرر الباحثون في جامعة "جاجيلونيان في كراكوف"، بقيادة جيريمي أوشاب، سد هذه الفجوة. بإجراء تجربة قام خلالها العديد من المتطوعين، البالغين الأصحاء، بتقييد نومهم عمدًا لمدة 10 أيام، ثم ناموا دون قيود لمدة 7 أيام.

    خلال هذا الوقت، كان المشاركون في بيئتهم اليومية العادية وارتدوا أجهزة استشعار على معصمهم لتتبع أنماط النوم والنشاط اليومي.

    كما خضعوا لتخطيط كهربائي يومي لمراقبة نشاط الدماغ واختبارات لوقت رد الفعل ودقته.

    اتضح أنه بعد أسبوع من النوم غير المحدود، تم استعادة معدل ردات الفعل فقط، بينما جميع الأمور الأخرى كانت لا تزال بعيدة عن أن تكون طبيعية، علاوة على ذلك، كان معدل استعادة الوظائف مختلفًا لجميع المشاركين.

    قطعة من اللحم المشوي
    © REUTERS / Amir Cohen
    نصائح غير متوقعة لمحبي اللحوم الدهنية يقدمها خبير لتجنب العواقب
    كتب المؤلفون: "يُظهر البحث أنه بعد فترات طويلة من "الحرمان المنتظم من النوم" يتأثر التعافي بالاختلافات في الاستجابات السلوكية والحركية والفسيولوجية العصبية".

    لاحظ المؤلفون أنهم لم يقارنوا نتائجهم ببيانات من دراسات أخرى استخدمت طرقًا أخرى، لكنهم يعتقدون أنهم توصلوا إلى نتيجة مهمة للغاية، وهي أنه غالبًا ما يفشل الأشخاص في التعافي من الحرمان المزمن من النوم في فترات زمنية قصيرة خلال عطلات نهاية الأسبوع.

    ويؤكد العلماء أن "مجتمع اليوم يعتبر تقييد النوم أمرًا طبيعيًا، لكن النتائج تشير إلى أن آثار الحرمان المنتظم من النوم قد لا يكون من السهل التغلب عليها".

    في المستقبل، يخطط المؤلفون لمواصلة البحث، وتوسيع دائرة المشاركين، وفحص فترات التعافي الأطول، وتحديد الترتيب الذي تعود به وظائف الجسم المختلفة إلى طبيعتها.

    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    صورة من الأقمار الصناعية ماكسار تظهر حجم تسرب زيت الوقود من محطة كهرباء في سوريا، 31 أغسطس 2021
    لقطات من الأقمار الصناعية... تنظيف ساحل المتوسط من تسرب نفطي في سوريا
    الهوية الأوروبية في خطر
    الهوية الأوروبية في خطر
    أفغانستان - كنز من المعادن
    أفغانستان كنز من المعادن
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك